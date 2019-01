Israelul a testat cu succes "Săgeata", sistemul de rachete Arrow 3 Testul a fost realizat in centrul Israelului in cooperare cu Agentia americana pentru aparare antiracheta (MDA) si este primul care a presupus ca sistemul Arrow sa intercepteze o tinta. Israelul a efectuat un prim test reusit al sistemului Arrow 3 anul trecut, dar fara a utiliza o tinta reala, noteaza Haaretz.



Arrow 3 este considerat "urmatoarea generatie" de sisteme defensive, capabile sa atace tinte de la distante mari si la o viteza mult mai mare. In prezent fortele israeliene folosesc sistemul Arrow 2, iar din ianuarie 2017 si o versiune mai veche a Arrow 3. Noul sistem in curs… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

