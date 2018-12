Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti ca inchiderea partiala a activitatii guvernului federal va dura pana cand solicitarea sa privind finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul va primi raspuns favorabil, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Declarație…

- Ministrul in exercitiu al apararii din SUA, Jim Mattis, a semnat ordinul pentru retragerea trupelor americane din Siria, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, in urma deciziei presedintelui Donald Trump care a condus la anuntul demisiei lui Mattis saptamana trecuta, relateaza…

- Mii de ungari au manifestat duminica, la Budapesta, impotriva noii legi a muncii si Guvernului premierului nationalist Viktor Orban, pe care-l denunta drept tot mai autoristarist, relateaza Reuters.

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face ”anunturi importante” la inceputul saptamanii urmatoare, a indicat duminica purtatorul de cuvant al guvernului, Benjamin Griveaux, la o zi dupa protestele nationale violente ale ”vestelor galbene” impotriva costului mare al vietii, relateaza agentia Reuters,…

- Cresterea zonei euro revine pur si simplu la normal, dupa un an exceptional in 2017, iar incetinirea este provocata in principal de cererea externa mai slaba, a afirmat luni Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. Efectele negative ale disputei privind…

- Iranul a afirmat luni ca a dejucat o tentativa de atac cibernetic israelian impotriva sistemelor sale de comunicatii, informeaza AFP. "Un regim care are o istorie in utilizarea de arme cibernetice precum Stuxnet a incercat de data aceasta sa prejudicieze infrastructuri de comunicatii din…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism de comunitatea internaționala. Potrivit agenției Reuters, citata de Mediafax, aceasta…