- Autoritatile israeliene au anuntat joi ca interzic intrarea in Israel a doua parlamentare americane din cauza sustinerii acordate de acestea campaniei de boicotare a statului israelian si ca urmare a unei cereri a presedintelui SUA, Donald Trump, potrivit AFP.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Israelul ar da dovada de "o mare slabiciune" daca ar accepta intrarea pe teritoriul sau a doua membre ale Congresului SUA musulmane si propalestiniene, care intentioneaza sa se deplaseze in Teritoriile palestiniene, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- Procurorul special Robert Mueller a declarat miercuri in Congres ca raportul sau nu l-a exonerat in totalitate pe Donald Trump, in special de suspiciunile de obstructionare a justitiei, contrar afirmatiilor presedintelui american, relateaza AFP.

- Cu inima indoita, președintele Donald Trump a afirmat ca Turcia nu va mai primi avioane de lupta invizibile F-35, dupa ce a achiziționat sistemul antiaerian rusesc S-400. Spre ingrijorarea membrilor Congresului,...

- „Ei sunt intr-o situatie foarte dificila si este o situatie grea si cea in care am fost pusi noi, Statele Unite. Lucram la aceasta problema, vom vedea ce se va intampla. Dar nu este corect. Pentru ca a cumparat o racheta rusa, nu avem voie sa ii vindem avioane care valoreaza miliarde de dolari. Nu este…

- Lee Iacocca si-a inceput indelungata sa cariera din industria de automobile in 1946 lucrand pentru Ford, mai intai ca inginer, apoi in echipele de vanzari si de marketing ale acestei companii. Talentul lui pentru activitatile de promovare s-a manifestat pe deplin in acea perioada, printr-o prima…

- Ieșind cu declaratii publice pentru prima oara in ultimii doi ani, procurorul special Robert Mueller a afirmat miercuri ca inculparea lui Donald Trump nu ar fi fost legala, in ciuda serioaselor suspiciuni ca a pus piedici justiției pentru clarificarea rolului sau și al apropiaților sai in «ancheta rusa».…

- Un judecator federal a respins miercuri cererea presedintelui Donald Trump si a grupului sau (trei din copiii sai si Trump Organization) de a impiedica Deutsche Bank si Capital One sa comunice Congresului informatiile solicitate, transmite joi AFP potrivit Agerpres. Comisia de finante si cea…