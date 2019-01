Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca a interceptat duminica o racheta in partea Inaltimilor Golan ocupata de Israel, la scurt timp dupa ce autoritatile din Siria au anuntat ca au interceptat mai multe rachete lansate din Israel, relateaza Euronews.

- Fortele franceze vor ramane angajate in lupta contra gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), in pofida retragerii fortelor americane din Siria, a anuntat joi presedintele Frantei, Emmanuel Macron, potrivit dpa. Seful statului francez a salutat rolul jucat de Fortele Democratice Siriene (SDF), conduse…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- Armata israeliana a tras mai multe focuri de arma catre 'indivizi inarmati' infiltrati in Platoul Golan, in apropierea barierei de securitate care se intinde de-a lungul frontierei cu Siria, a anuntat luni un purtator de cuvant militar israelian, transmite AFP preluata de Agerpres. In cursul…

- Israelul va analiza efectele deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a trupelor din Siria si va lua masuri suplimentare de securitate, a anuntat miercuri seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, citat de site-ul Ynetnews.com, potrivit mediafax.

- Armata israeliana a scufundat in timpul razboiului din Liban in 1982 o nava ce transporta refugiati si angajati straini, pe care a atacat-o crezand ca insurgenti palestinieni din Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) se afla la bord, provocand moartea a 25 de pasageri, a dezvaluit postul israelian…

- Armata rusa a organizat o misiune umanitara in Siria, distribuind 450 de pachete cu alimente locuitorilor din regiunea Alep, a transmis Vladimir Savchenko, șeful centrului rus de reconciliere a conflictelor din Siria, relateaza agenția de presa Tass preluata de mediafax. Reprezentanții armatei…