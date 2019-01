Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a anuntat, vineri, ca premierul Viorica Dancila se afla intr-o vizita de lucru in Israel. Vizita nu a fost anuntata anterior, nici macar in deschiderea sedintei de Guvern de joi. Iar agenda de lucru de vineri nu arata nicio actiune a premierului. Potrivit Executivului, Dancila a avut…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca tara sa este 'pregatita pentru orice scenariu' in contextul informatiilor despre o posibila 'interventie cibernetica' straina in cadrul alegerilor legislative preconizate sa aiba loc la 9 aprilie in Israel, potrivit France Presse, informeaza…

- Presedintele de extrema dreapta ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, s-a intalnit vineri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu si, desi amandoi s-au angajat sa aprofundeze legaturile bilaterale, nu a existat un anunt privind mutarea ambasadei Braziliei de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum se anticipa,…

- Premierul australian Scott Morrison a facut acest anunt, unul dintre putinii lideri care au luat ca exemplu decizia presedintelui american Donald Trump, insa a dat asigurat ca tara sa este pregatita sa recunoasca aspiratiile vizand crearea unui stat palestinian cu capitala la Ierusalimul de Est,…

- Raspunzand unui apel lansat pe retelele sociale, cateva sute de persoane s-au adunat la Tel Aviv si cateva zeci la Ierusalim, fluturand steaguri israeliene si pancarte, pentru a denunta costul ridicat al vietii si pentru a face cunoscut ca doresc sa urmeze exemplul miscarii sociale din Franta.…

- De Ziua Naționala a Romaniei, in municipiul Falticeni a fost inaugurat grupul statuar „Altarul Eroilor”, pe aleea pietonala, in apropierea primariei. Ceremonia religioasa și militara organizata la Falticeni la implinirea a 100 de ani de la Marea Unire a avut loc in prezența a numeroși falticeneni, alaturi…

- "In ceea ce priveste cooperarea Romaniei cu Israelul, suntem interesati sa fructificam la maximum potentialul existent in domeniul economic si ne dorim sa atragem in viitor cat mai multi investitori din Israel in Romania. Un bun exemplu de cooperare cu Statul Israel, care va ajuta la valorificarea…