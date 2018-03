Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a recunoscut, miercuri, ca a atacat si distrus, cu peste 10 ani in urma, un presupus reactor nuclear secret sirian, in cursul unei operatiuni aeriene, potrivit AFP. Faptul ca Israelul s-a aflat in spatele acestui atac impotriva instalatiei de la Al-Kibar din provincia Deir Ezzor era…

- Israelul si SUA desfasoara in prezent importante manevre comune de aparare antiaeriana pe teritoriul israelian, pentru o pregatire mai buna in vederea contracararii amenintarilor in plina evolutie in Orientul Mijlociu, relateaza France Presse. Exercitiul 'Juniper Cobra', organizat…

- Tragedie aeriana in apropiere de baza aeriana ruseasca Hmeimim din Siria. La bordul aeronavei, un avion de transport militar An-26, se aflau 26 de pasageri si 6 membri ai echipajului, potrivit Ministerului rus al Apararii. Conform primelor informatii oficiale, tragedia ar fi fost provocata…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- Presedintele rus Vladimir Putin, omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au indemnat duminica, intr-o convorbire telefonica, la ‘continuarea eforturilor comune’ pentru punerea in aplicare a armistitiului in Siria si au convenit sa ‘intensifice schimbul de informatii’…

- Cei 400 de civili nevinovați ucisi in Gouta de Est reflecta esecul negocierilor de la Astana, in cursul carora Turcia, care sprijina o parte a rebelilor sirieni, Iranul si Rusia, aliati ai regimului lui Bashar al-Assad, s-au inteles asupra crearii unor zone de „dezescaladare” cu scopul reducerii violentelor…

- Un utilizator de Twitter din Siria a postat pe rețea un video care consemneaza prezenta catorva aeronave militare rusesti la baza aeriana de la Hmeymim, menționand ca printre aparate se afla si doua avioane de lupta „invizibile“ din a cincea generație – Su-57. Potrivit utilizatorului care a oferit informatia,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marti "profund ingrijorat"in fata escaladarii violentei in Ghouta Orientala, enclava rebela din Siria care este supusa de fortele guvernamentale unor bombardamente sangeroase, transmite AFP. "Secretarul general este profund ingrijorat in fata…

- Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat ca deocamdata nu exista informatii privind eventuale persoane ranite sau pagube materiale in urma acestui incident. Oficialul nipon a mentionat ca la scurt timp dupa ce un avion militar american F-16 a decolat de la baza aeriana Misawa,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a avertizat, luni, Statele Unite sa &"nu se joace cu focul&" în Siria si sa îsi planifice actiunile în conformitate cu interesele pe termen lung ale cetatenilor sirieni,

- Presa internationala relateaza ca sute de mercenari rusi au fost ucisi si raniti intr-o confruntare cu forte militare de la o baza americana din Siria. Situatia s-a complicat si mai mult in cea mai fierbinte regiune a lumii. Unde poate duce conflictul din Siria si din Orientul Mijlociu?

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule Sergiu Bilcea, avem bugetele Primariei și Consiliului Județean, se știu investițiile de anul acesta. Sunteți mulțumit de ceea ce va propuneți sa realizați? Sergiu Bilcea. Sunt mulțumit ca administrația liberala a reușit sa duca mulți bani catre investiții și ca vom reuși sa…

- Kremlinul a declarat marti prin vocea purtatorului sau de cuvint Dmitri Peskov ca nu dispune de informatii despre eventuali mercenari rusi ucisi in Siria si ca nu stie decit de cetateni rusi trimisi acolo ca membri ai fortelor armate ruse, relateaza Reuters. Declaratia Moscovei intervine dupa ce mass-media…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- "Cadrele aeriene surprind un segment de aproximativ 3,7 km pornind de la un punct din sudul orașului Luduș, continuând spre vest", scrie Asociația Pro Infrastructura. Structurile importante de pe acest tronson sunt: pasaj DJ107G peste A3 (min 01:02), pasaj A3 peste DC95 (min…

- In urma raidurilor israeliene din Siria de sambata, precedate de intruziunea unei drone iraniene in spatiul aerian israelian si a doborarii unui avion de lupta israelian, tot mai multi analisti din Israel evoca spectrul unui razboi cu Iranul.

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic, sambata, despre atacurile aeriene desfasurate de catre fortele israeliene asupra unor tinte din Siria, iar liderul de la Moscova a facut apel la evitarea intensificarii tensiunilor, relateaza Tass.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sambata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru "dezarmorsarea imediata si neconditionata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria 'se joaca cu focul', precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere...

- Israelul a reacționat sambata in conflictul cu Siria și Iran, susținand ca cele doua țari „se joaca cu focul”, precizand totodata ca nu dorește o escaladare a conflictului, cu toate ca este pregatit pentru orice eventualitate.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind "un atac la scara larga" si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al

- Israelul a reacționat sambata in conflictul cu Siria și Iran, susținand ca cele doua țari „se joaca cu focul”, precizand totodata ca nu dorește o escaladare a conflictului, cu toate ca este pregatit pentru orice eventualitate.

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria “se joaca cu focul”, precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP, citat de Agerpres. “Nu dorim o escaladare, dar suntem…

- Israelul a avertizat ca Iranul si Siria se joaca cu focul, precizând ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria.

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat astazi un avion de lupta israelian, informeaza HotNews.ro. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria și a lovit o ținta iraniana. Dupa doborarea avionului sau, armata israeliana a declanșat ...

- Tensiuni in AER: Israelul doboara o drona iraniana si bombardeaza baza de lansare din Siria. Un elicopter de lupta a interceptat aparatul de zbor fara pilot. Avioane din Ierusalim au lovit apoi statii de lucru la Tadmor. Un F16 pe drumul de intoarcere, se prabuseste, cei doi piloti se salveaza.

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Doi militanti de origine britanica ai organizatiei teroriste Stat Islamic, cunoscuti pentru rolul de a tortura si omori prizioneri proveniti din occident, au fost capturati de insurgentii kurzi din Siria, au informat, joi, doi oficiali americani, relateaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din Majdal Shams,…

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind "in acest moment atacuri cu clor" in Siria, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Un avion militar rus a fost doborât sâmbata în Siria, responsabilitatea pentru aceasta actiune fiind revendicata de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o grupare militanta formata în urma fuziunii mai multor organizatii islamiste, inclusiv

- In ultimele trei decenii, Emirates a devenit o companie de aviatie globala. Compania aeriana din Dubai, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, are cea mai mare flota de avioane achizitionate de la companiile Airbus si Boeing, relateaza Business Insider. Compania opereaza cu 101 avioane model…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington.

- O aplicatie de fitness si sistemul ei de geolocalizare permit difuzarea publica a pozitiei militarilor americani si a aliatilor lor, date sensibile in Afganistan, in Irak si in Siria, a dezvaluit un cercetator Twitter, relateaza AFP.

- Statele Unite considera Rusia responsabila pentru utilizarea armelor chimice in Siria, a afirmat sambata secretarul de stat american Rex Tillerson, citat de Reuters. "Armele chimice sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii in Siria', a afirmat oficialul american, in…

- Voluntari din state occidentale participa alaturi de insurgentii kurzi sirieni la luptele impotriva fortelor armate turce in regiunea Afrin, a declarat un oficial din cadrul gruparii Fortele Democratice Siriene (SDF), o alianta de militii kurde si arabe, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Cererile de azil in Elvetia au ajuns in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, reprezentand o reducere de o treime fata de anul precedent, in timp ce sosirile din Afganistan, Siria si Irak s-au imputinat, au anuntat luni autoritatile publice de migratie, relateaza Reuters. In total, 18.088…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, si Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, au discutat sambata seara despre situatia din Siria si despre masuri ce trebuie implementate pentru asigurarea stabilitatii din regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un rapper german devenit combatant al gruparii jihadistat Stat Islamic si care s-a casatorit cu o translatoare a FBI trimisa pentru a-l spiona, a fost ucis miercuri intr-o lovitura aeriana in Siria, scrie un site american de supraveghere a activitatilor jihadiste, citat de AFP.

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Soțiile și copiii extremiștilor islamiști de origine franceza, capturați de forțele kurde in Siria au depus o plangere penala impotriva autoritaților franceze deoarece acestea refuza sa ii repatrieze, au anunțat avocații acestora astazi.

- Ministerul Apararii de la Moscova a anuntat vineri ca militarii rusi mobilizati in Siria au identificat si eliminat gruparea terorista care a atacat la 31 decembrie baza militara de la Hmeimim.

- În rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, în care a informat despre lipsa daunelor la flotila…

- Un elicopter militar rus s-a prabusit in Siria, in ajunul Anului Nou, din cauza uneii probleme tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Elicopterul de tip Mi-24 se indrepta catre Hama, in nord-vestul Siriei, iar de la…