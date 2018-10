Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat mortal nu departe de tabara de refugiati Al-Boureij. Sadi Muammar, de 26 de ani, a murit dupa ce fost lovit in cap de un glont la est de Rafah, a precizat ministerul din teritoriul palestinian condus de miscarea islamista Hamas.Cateva mii…

- Doi palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in timpul protestelor si ciocnirilor care au avut loc de-a lungul frontierei cu Israelul, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat…

- Armata israeliana a atacat, vineri dupa-amiaza, o pozitie militara a miscarii Hamas, in nordul Fasiei Gaza, dupa un atac cu grenada, informeaza site-ul Ynetnews.com conform mediafax. Incidentul a avut loc in pofida armistitiului in vigoare intre Israel si miscarea fundamentalista Hamas.…

- Hamas a tras in noaptea de miercuri spre joi spre Israel circa 150 de rachete din Fașia Gaza, potrivit armatei israeliene, care a ripostat prin 40 de raiduri aeriene, ucigand trei persoane, printre care o femeie și un copil, scrie AFP.

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce rachete lansate din teritoriul palestinian Fasia Gaza, aflat sub controlul organizatiei fundamentaliste Hamas, au cazut miercuri dupa-amiaza in orasul israelian Sderot, afirma surse citate de Channel 10 si de Ynetnews.com.Militanti islamisti din…

- Purtatorul de cuvant al mișcarii islamiste Hmas a anunțat ca a fost incheiat un acord de incetare a focului intre Israel și gruparea Hamas, in cursul noptii de vineri spre sambata (21/22 iulie), dupa o escaladare a violentelor care s-a soldat cu moartea a patru palestinieni si a unui soldat israelian,…

- Israelul a impus noi restricții pentru transporturile de marfuri catre Fașia Gaza ca raspuns la agresiunile gruparii Hamas, chiar daca au ajuns la un acord temporar pentru incetarea focului dupa violențele de saptamana trecuta, informeaza The Associated Press conform mediafax. Ministrul Apararii…