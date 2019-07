Israelul a aprobat construcţia a 700 de locuinţe pentru palestinieni şi a 6.000 de locuinţe pentru coloniştii israelieni în Cisiordania Israelul a aprobat constructia a 700 de locuinte pentru palestinieni si a 6.000 de locuinte pentru colonisti israelieni intr-o zona din Cisiordania ocupata aflata sub controlul sau, a anuntat miercuri un oficial guvernamental israelian, relateaza DPA si AFP. Aprobarea data de guvernul israelian pentru constructia de locuinte palestiniene este neobisnuita pentru aceasta regiune, cunoscuta sub denumirea de Zona C si care include majoritatea coloniilor israeliene din Cisiordania si se afla sub controlul deplin al Israelului. Vorbind sub protectia anonimatului, oficialul israelian a confirmat ca autorizatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

