- Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, va juca, sambata, la Wimbledon, in compania Serenei Williams, cap de serie 10, a cincea finala de grand slam, a treia de turneu in acest an si cea cu numarul 36 (in total) din cariera, la simplu. Jucatoarea romana a castigat un singur grand slam,…

- O escadrila elvetiana de avioane de lupta a realizat un spectacol aerian deasupra unui alt oras decat cel pentru care isi pregatisera demonstratia, oferind o surpriza placuta oamenilor prezenti la...

- Brazilianul Joao Gilberto, una dintre legendele stilului bossa nova care a interpretat printre altele melodia "The girl from Ipanema", a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat sambata fiul sau Joao Marcelo pe Facebook, relateaza AFP si Reuters. "Tatal meu a murit. Lupta lui a fost nobila, el a incercat…

Continuam campania de deparazitare spații verzi și arbori in Municipiul Turda (combatere omizi, afide, cicade, capușe, țanțari- inclusiv țanțarul Tigru "Aedes Albopictus" - purtator al virusului West...

- Povestea lui IAR 95, care ar fi trebuie sa fi fost primul avion de lupta supersonic romanesc, a inceput in anul 1974 si s-a terminat in 1988, fara ca nici macar un astfel de aparat sa se fi ridicat de la sol.

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 539 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri.Citește și: Lupta pentru putere!…

- Carmen Bucuresti va juca si sezonul viitor tot in Liga a IVa, dupa ce a pierdut barajul pentru promovare cu Mostistea Ulmu. Dupa un meci tur extrem de spectaculos, incheiat 3-3, Carmen Bucuresti a pierdut meciul retur de pe teren propriu cu 1-2.