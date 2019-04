Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, devanseaza partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, in scrutinul parlamentar din Israel, dar o coalitie de dreapta are mai multe sanse de obtinere a majoritatii in Knesset, arata sondaje la iesirea de la...

- Se pare ca Nina Costiuc e nedumerita de faptul ca Mihai Popșoi, contracandidatul sau din circumscripția nr.32 din partea blocului ACUM, a reușit sa obțina victoria. Printr-un comentariu lasat unei p ostari de pe o rețea de socializare , democrata susține ca nu poate sa se impace cu faptul ca „cetațenii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat duminica orice "aparitie a antisemitismului" in urma distrugerii unui monument la Strabourg care marca amplasarea unei foste sinagogi dinamitate de nazisti in 1941, conform unui comunicat al biroului sau de presa, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…