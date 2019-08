Stiri pe aceeasi tema

- Doi israelieni au fost raniti intr-un atac cu masina, la intrarea in colonia Elazar, situata la sud de Betleem, in Cisiordania ocupata, a anuntat vineri armata israeliana, relateaza AFP potrivit news.ro.”O ancheta preliminara a incidentului arata ca un act terorist a zdrobit doi civili”, afirma…

- Doi cetateni israelieni au fost raniti in urma unui atac cu vehicul comis vineri la periferia orasului Ierusalim, in Cisiordania, afirma armata israeliana, citata de site-ul Ynetnews.com.Cei doi israelieni, in varsta de 17 si 19 ani, au fost loviti de un vehicul intr-o statie de autobuz din…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat la frontiera cu Bulgaria un cetatean palestinian, rezident in Suedia, care transporta cu un autoturism patru conationali pe care intentiona sa i ajute sa ajunga ilegal intr un stat din Vestul Europei. Pe numele calauzei instanta a admis,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de interne Nasrat Rahimi a explicat ca un vehicul incarcat cu explozibili a fost detonat la intrarea intr-un comisariat de politie, la ora locala 09.00 (04.30 GMT), fara a da alte detalii.Deflagratia a ridicat un nor urias de fum. Intr-o inregistrare…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie in apropierea Institutului National de Oncologie din Egipt, in centrul capitalei Cairo, a anuntat luni dimineata Ministerul egiptean al Sanatatii, potrivit Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Un palestinian a trecut frontiera dinspre Fasia Gaza si a intrat in Israel, unde a deschis focul asupra unui grup de militari, ranind trei dintre ei, inainte de a fi impuscat, scrie agerpres.ro.

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 14,15 pe șoseaua Gherla – Dej, aproape de Nima. La locul accidentului intervin echipaje medicale și pompierii de la Detașamentul din Dej. Din primele informații, o mașina inmatriculata in județul Maramureș a ajuns in șanțul de pe marginea drumului,…

- Militari israelieni au impuscat mortal, vineri, un adolescent palestinian care incerca sa intre ilegal din Cisiordania in Israel, afirma martori citati de site-ul Ynetnews.com si de agentia Reuters potrivit mediafax.Conform unor surse palestiniene, adolescentul a incercat sa sara gardul instalat…