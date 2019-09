Stiri pe aceeasi tema

- Lista Unita, organizația care reunește cele patru mari formațiuni politice arabe din Israel, și-a anunțat duminica opțiunea de a-l susține pe Benny Gantz pentru ocuparea funcției de prim-ministru, în detrimentul actualului premier, Benjamin Netanyahu, scrie Mediafax, citând DPA. Organizația…

- Rezultatele cvasidefinitive ale alegerilor legislative din Israel, publicate vineri de comisia electorala, au confirmat impasul politic, niciunul dintre partidele plasate pe primele doua pozitii neputand forma o coalitie, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Partidul Kahol Lavan (Albastru-alb, culorile…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv."Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Likud condus de Benjamin Netanyahu ar obtine intr 31 si 33 de locuri din totalul de 120 ale parlamentului israelian (Knesset), iar formatiunea Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului sef de stat major al armatei israeliene, Benny Gantz, intre 32 si 34, potrivit acestor sondaje care nu arata niciun…

- Partidul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si cel al rivalului sau Benny Gantz se aflau la egalitate marti seara la incheierea alegerilor legislative din Israel, potrivit primelor sondaje la iesirea de la urne difuzate de presa locala, transmite AFP. Likud condus de Benjamin Netanyahu ar obtine…

- Israelienii au inceput sa voteze marti in alegeri legislative fara precedent, organizate pentru a doua oara in peste cinci luni. Se confrunta partidul Likud, al premierului Benjamin Netanyahu, si partidul Kahol Lavan (Albastru si Alb), al fostului sef de stat major israelian Benny Gantz.

- "Presedintele Trump a spus luni ca alegerile vor fi stranse, va pot garanta in aceasta dimineata ca sunt foarte stranse", a spus Netanyahu, cerandu-le israelienilor sa voteze, dupa ce a votat el insusi la Ierusalim insotit de sotia sa Sara. Presedintele american a declarat luni ca se asteapta…