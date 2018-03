Israela Vodovoz va fi inmormantata dezbracata. Cum de s-a ajuns la asa ceva O vecina a fostei balerine a dezvaluit in ce consta ritualul funerar de care va avea parte Israela. Aceasta va fi inmormantata in Israel, iar suma de 6000 de euro va fi suportata de ambasade si de familie. „Ieri dupa-amiaza, cand sa ma odihnesc, am auzit ciocanituri si bocanituri. Mirosea ceva ciudat. S-a scos vechea usa si s-a montat o noua usa. Am vazut doar muncitorii care lucrau, nicio ruda. Dumnezeu s-o ierte, ne pare foarte rau. Era o vecina foarte cumsecade si la locul ei. Politistii au trecut pe la mine. Saracii, au stat trei zile cate doua persoane. Era normal, o usa sparta a trebuit… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

