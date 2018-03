Israela Vodovoz, totul despre testament. La cine va ajunge averea femeii de afaceri

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, primeste lunar o pensie de 27.264 de lei, echivalentul a aproape 6.000 de euro, asta pe langa veniturile obtinute din salarii care, in total, ajung, doar anul trecut, la 366.829 de lei.

- CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea de modificare a Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana fizica, scrie Agerpres.…

- Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data anterior de catre un alt complet de la Instanta suprema. Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta pe 31 ianuarie pentru aceste acuzatii. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, in parteneriat cu Camera de Comerț Industrie și Agricultura Mehedinți, Camera de Comerț și Industrie Gorj și Asociația de Dezvoltare “EQ”, a organizat, in data de 27 februarie 2018, incepand cu ora 11.00, la Targu-Jiu, complex Anna Events, Salon Estuar, o campanie…

- Ioana are 29 de ani si vrea sa fie propriul ei sef. Ideea ei de afaceri este mai neobisnuita. Daca majoritatea celor prezenti ieri la Hotel Astoria, unde a avut loc la intalnirea ce vizeaza proiectul „Trei, doi, unu, start Nord -Est", vor sa-si deschida firme cu servicii de consultanta, frizerii, saloane…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniți de forțe de jandarmi și lucratori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Suceava. Perchezițiile au fost emise de Tribunalul Suceava intr-un…

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 euro fiecare iși cauta perechea. Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu domiciliul…

- In unele cazuri, activitatea poate demara in baza unei simple declarații pe proprie raspundere, in timp ce alte activitați economice necesita un numar mare de avize și autorizații, iar resursele umane și financiare necesare sunt consistente. Citeste si Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor,…

- Fundația de caritate, acuzata ca face afaceri din activitatile filantropice, sustine ca a devenit tinta unor atacuri puse la cale de concurenți. Reprezentantii organizatiei resping toate acuzatiile aduse in investigatia realizata de jurnalistii de la rise.md.

- Societatea Vadeco SRL a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in Constanta, bulevardul Elisabeta nr. 15 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 18 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 660.600 de lei integral varsat.…

- Altur (ALT), producator de piese auto, a raportat in 2017 un profit de 241.779 lei, fata de o pierdere de 249.182 lei in 2016, in conditiile in care cifra de afaceri a companiei a ajuns la 97,8 milioane lei, echivalentul unui avans de 6,7% comparativ cu 2016. Veniturile totale din exploatare…

- Alina Bica și-a facut firma in Costa Rica. Fostul procuror antimafia a intrat in afaceri cu oameni condamnați sau anchetați in Romania pentru frauda și corupție, dezvaluie ziariștii de la RISE Project. „In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad…

- OIL Terminal,cel mai mare operator portuar pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimic, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 158 milioane lei, in scadere cu 1,6%, si un profit net de 5 milioane lei, cu 70% sub nivelul din 2016, dar peste suma bugetata.…

- Wiese si-a redus participatia din cadrul Steinhoff, implicat intr-un scandal de ordin contabil, de la 21%. Averea neta a lui Wiese, in varsta de 76 de ani, a suferit mai mult de o injumatatire la 2,3 miliarde de dolari in urma prabusirii actiunilor retailerului. La inceput, Steinhoff International…

- Horoscopul zilei de 11 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) au prezentat joi, o serie de masur pe care le solicita Guvernului, pentru ca firmele private sa nu fie afectate. "AOAR nu cere taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam"…

- Silviu Prigoana a spus foarte clar ce moștenire le lasa celor patru copii ai sai. Omul de afaceri Silviu Prigoana, care a afirmat ca o femeie care nu are copii nu este interesanta pentru el , a fost intrebat ce moștenire le lasa celor patru copii ai sai. Silviu Prigoana, care a slabit enorm in ultimii…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala, aceasta neincalcand nici legislatia, nici prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, precizeaza, intr-un comunicat transmis luni, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Gigi Becali face un anunț șoc! Acesta vrea sa-si doneze toata averea bisericilor si actelor de caritate. De cand a iestit din puscarie a facut donatii de peste 30 de milioane de euro. El a anuntat ca doar o mica parte din avere o va lasa familiei iar restul va dona pentru ca in ceruri sa-l astepte…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- In acest moment gasești foarte multe site-uri care iți promit bani rapid. Mulți dintre noi nu știu de unde sa inceapa sau daca sfaturile din mediul online spun adevarul. Cu toate acestea, iata cateva idei de afaceri care iți aduc bani imediat:

- Membri ai Romanian Business Leaders (RBL), cu afaceri cumulate de 3,5 miliarde de euro si peste 30.000 de angajati, vad cu optimism foarte rezervat urmatoarele 12 luni, potrivit rezultatelor Indexului de Incredere Macroeconomica, lansat de RBL in decembrie 2017.

- Miine, 31 ianuarie, la Chișinau va avea loc un forum al oamenilor de afaceri Moldova-Belarus, in cadrul Expoziției Naționale „Fabricat in Moldova – 2018”, informeaza NOI.md. Potrivit anunțului facut de Camera de Comert si Industrie (CCI) a Republicii Moldova, obiectivele Forumului, care se va desfașura…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere.

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- „Unde-s doi puterea crește” e un principiu care se aplica mult in business. Exista afaceri intregi care s-au format tocmai in ideea de a oferi altora, mai mici, un mediu in care sa creasca. Astfel iau nastere comunitati de antreprenori.

- Viitorul Guvern Dancila promite continuarea programului Start-Up Nation cu granturi de pana la 200.000 de lei pentru cate 10.000 de firme mici si mijlocii pe an, pana in 2020, dar si noi programe de ajutoare de la stat pentru antreprenorii romani care fac investitii. In schimb, toate firmele din Romania…

- Excelsior SRL a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al bauturilor ldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 26 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 250.000…

- O companie de tip SRL-D din Buzau, cu activitati pe piata constructiilor, a ajuns la peste 200 de angajati, acesta fiind cel mai mare angajator in randul firmelor care au pornit de la zero in ultimii ani.

- Miele, compania numarul unu în producția de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, a încheiat anul 2017 cu o creștere de peste 6 milioane de lei a cifrei de afaceri. Investițiile în noul magazin din Constanța și primul Miele Shop in Shop din Capitala, alaturi de premierele…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnitaților publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea…

- Omul de afaceri Ion Tiriac si invitatii sai vor participa, joi si vineri, la o vanatoare de mistreti pe fondul cinegetic din comuna Balc. Directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bihor, dr. Remus Motoc, a declarat, pentru AGERPRES, ca institutia a primit…

- Romanii nu sunt mai bogati in prezent decat in urma cu cinci ani, desi Romania inregistreaza cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE), potrivit Bloomberg. Institutul National de […]

- Un tanar din municipiul Radauți, cautat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) Suceava in dosarul privind gruparea de traficanți de droguri din zona Radauți, a fost arestat in lipsa, acum doua zile, de Tribunalul Suceava. Valerian ...

- Hilde Brandl, presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri liberali din Bucuresti, ii acuza pe cei din PSD ca apeleaza la autoritatile publice pentru ca persoanele care promoveaza manifestatii pe retelele sociale sa fie sanctionate. Potrivit liderului PNL, asemenea practici mai sunt intalnite in regimuri…

- Omul de afaceri cere aleșilor locali un punct de vedere fața de poziția edilului in litigiul cu firma lui Dunca, care a investit la Muntele Mic aproape 5 milioane de euro. In solicitarea trimisa, Romeo Dunca enumera consecințele pe care le-ar suporta comuna Turnu Ruieni in urma deciziilor…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft, Bill Gates, scrie CNN Money.Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde…

- O crestere rapida a valorii actiunilor dezvoltatorului imobiliar Country Garden Holdings Co, cea mai mare companie de acest tip din China, a sporit averea actionarei Yang Huiyan, 36 de ani, cu 2,1 miliarde de dolari, la 25,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.

- TRAGEDIE… Durere fara margini in familia femeii ucise, miercuri seara, pe o strada din Londra. Rudele acesteia inca nu-si pot reveni din soc. Mama Elisabetei a lesinat cand a auzit ce s-a putut intampla cu fiica ei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Pe retelele de socializare, prietenii deplang…

- In poziția oficiala a Ambasadei Olandei cu privire la recentele articole de presa, publicata pe pagina de Facebook, se precizeaza ca doamna ambasador Stella Ronner-Grubacic și familia sa au petrecut o vacanța privata la schi, in Poiana Brașov, și nu se afla acolo in calitatea sa oficiala.

- La varsta de 68 de ani, Bernard Arnault este cel mai bogat om din Franta, acesta detinand aproximativ jumatate din actiunile grupului LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesy). Miliardarul are in grija mai mult de 70 de branduri, printre care Dom Perignon, Bulgari, Luis Vuitton, Sephora si Tag Heuer, precum…

- O femeie de 67 de ani, bolnava, a fost batuta in fiecare zi de propriul nepot, cu pumnii si cu un cleste pentru soba, iar in cele din urma a decedat. Ancheta care a dus la condamnarea tanarului arata cruzimea la care victima a fost supusa timp de mai multe luni.

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la CNADNR Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea Transalpina. Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost achitat pentru instigare la infractiunea de fals in…

- Omul de afaceri Serghei Bunescu din Husi, unul dintre cei mai importanti ”jucatori” pe piata viticola din Romania, a fost condamnat joi, 28 decembrie, de Tribunalul Vaslui intr-un dosar de evaziune fiscala.

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Cu doar cateva zile inainte de Craciun, Monica Tatoiu a suferit o interventie chirurgicala la sold, in urma unei fracturi puternice. Femeia de afaceri a fost operata de un medic celebru, care i-a “reparat” mana si Papei. Monica Tatoiu a fost externata chiar in Ajunul Craciunului, dar a parasit spitalul…

- Dupa o intarziere de aproape o jumatate de ora, timp in care consilierii locali ai PSD s-au lasat așteprtați nu doar de colegii lor, ci și de copiiiveniți special sa le conlinde aleșilor locali, dar mai ales de cei doi militari raniți in Afganistan, invitați pentru acordarea titlurilor de "Cetațean…

- "Nu ma refer la persoane, ma refer la speta respectiva. Urmare a solicitarii DNA ne-am constituit, am trimis raspuns pozitiv in ceea ce priveste constituirea ca parte. Este obligatia statului membru in relatie cu Comisia Europeana ca atunci cand este identificata o frauda, sa recuperam suma respectiva,…