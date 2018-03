Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman a fost obligat de CEDO in 2017 la plata a peste 2 milioane de euro pentru nerespectarea conditiilor de detentie, potrivit raportului Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) privind activitatea pe anul trecut. "A fost inregistrat la nivelul Administratiei Nationale…

- Fiscul va trimite in a doua jumatate a acestui an decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018. „Exista multi…

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in Israel, vineri (16 martie), in prezența familiei. Liviu Arteni, fostul ei soț, se afla in Spania. Acolo era și cand a aflat ca femeia de afaceri s-a stins din viața. Potrivit unui apropiat al Israelei, fosta balerina ar fi ascuns suma de 200.000 de euro de Liviu.…

- Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive, a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni, care este devastat de dispariția femeiii de afaceri, a plecat din țara, stabilindu-se in Spania. Acesta a recunoscut, in direct,…

- Liviu Arteni, fostul partener de viața al Israelei Vodovoz, a luat o decizie radicala dupa moartea celei care i-a fost soție. Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive , a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni,…

- Israela Vodozov a murit, insa in urma ei a lasat lacrimi de durere! Cel mai devastat de plecarea femeii de afaceri este chiar fostul ei sot, Liviu Arteni, care a declarat recent ca a aflat de moartea ei de la roman stabilit in Spania. Barbatul care a fost insurat 9 ani cu Israela Vodozov nu-si […] The…

- Prietenii Israelei nu mai reusisera sa ia legatura fosta balerina de cateva zile, iar autoritațile au gasit-o moarta in casa, singura, scrie spynews.ro. Citeste si Probleme cu repatrierea trupului neinsufletit al Israelei Vodovoz. Fosta balerina trebuia sa fie deja in Israel Israela…

- Xabi Alonso, retras din activitatea de fotbalist profesionist, are probleme cu legea in Spania. Fostul jucator de la Real Madrid este in atentia procurorilor, care cer opt ani de inchisoare pentru mijlocasul spaniol, acesta fiind acuzat ca a "omis" sa achite opt milioane de

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atentia presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei doi. Cu toate…

- Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a acordat un interviu pentru Antena Stars in care a explicat de ce a plecat de langa cea care i-a fost soție. Liviu Arteni a fost casatorit mulți ani cu Israela Vodovoz . Dupa moartea acesteia, Liviu Arteni a fost de negasit și s-au facut o mulțime de comentarii…

- Israela Vodovoz, 70 de ani, afacerista de origine israeliana, a fost gasita, vineri, decedata în baie, legistii stabilind ca murise în urma cu patru zile. Suferea de astm si avea probleme cu picioarele.

- Sora lui Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a dezvaluit ce reacție a avut acesta in momentul in care a aflat ca ex-partenera sa de viața a murit. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz, insa cei doi au ajuns la divorț. Dupa separare, Liviu Arteni a ajuns sa cerșeasca pe strada ,…

- La o emisiunea de televiziune au fost oferite amanunte despre ultimele zile de viața a celei care a fost femeia de afaceri Israela Vodovoz. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința sa in urma cu cateva zile . Femeia de afaceri ar fi murit din cauza unei hemoragii digestive . La emisiunea „Xtra…

- Cu un parcurs excelent in ultima perioada, BC SCM Timisoara a suferit in meciul de luni seara o infrangere surprinzatoare in fata celor de la Phoenix Galati, o echipa clasata mai slab in clasamentul primei ligi. Scorul final a fost BC SCM Timișoara – Phoenix Galați 73-79 (20-23, 21-19,…

- Israela Vodovoz a avut o avere frumușica, evaluata la suma de 50 de milioane de euro care va reveni copiilor acesteia. Asta pentru ca a divorțat de Liviu Arteni și a facut și partajul. Dar oare aceasta este suma corecta? Avocata ei a vrut sa lamureasca lucrurile o data pentru totdeauna și, din spusele…

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- Vestea ca mama lor a murit la 68 de ani, departe de tara natala, Israel, a cazut ca un trasnet in familiile celor doi copii ai afaceristei, scrie click.ro. Noi i-am cunoscut in vara lui 2008, la nunta de pomina a Israelei si a lui Liviu, eveniment care a avut loc la Complexul Tancabesti, din Snagov.…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Statul roman vrea santierul naval din Mangalia, dar nu stie cum il va prelua de la sud-coreeni de la Daewoo si nici cine ii va fi asociat. Deocamdata, este cert interesul constructorului olandez...

- Tribunalul București a respins ieri cererea lui Florin Talpan in ceea ce privește numele FCSB și obliga CSA la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 10.000 de lei. Aceasta decizie a fost data in prima instanța, iar cei de la CSA au dreptul sa faca apel in 30 de zile de la comunicare. "Respinge…

- Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice (DGRFP) Timisoara aminteste ca „au obligația sa deschida și sa utilizeze cel puțin un cont de TVA contribuabilii inregistrați in scopuri de TVA pentru incasare și plata, potrivit art.316 din Codul Fiscal, și instituțiile publice inregistrate in scopuri…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.

- Prietenul nostru Yon, roman stabilit in Belgia, trimite, ca replica unor convivi de la masa Facebook, masa blanda, artagoasa si incapatoare pentru toata lumea, cateva consideratii de la Aristotel citire. Iata-le:"Statul – scopul sau este fericirea, dobandita ca stare ce insoteste ...

- Mihai Antonescu lucreaza in echipa Mercedes-Benz din faimoasa Silicon Valley (SUA) si are ca sarcina verificarea finala a implementarii sistemelor inteligente pe noile modele de masini ale companiei.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind canabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Un oier din comuna bihoreana Remetea, dupa ce a cumparat o masina scoasa la licitatie de „statul roman”, a ajuns in situatia ca tot „statul roman” sa nu-i permita s-o foloseasca desi, culmea, tot statul il pune sa plateasca impozit pe ea

- Actorul Jean Paler se poate lauda ca traiește pe picior mare, la propriu. Acesta poarta un numar mare la incalțaminte, lucru care i-a tot dat batai de cap. Jean Paler, care anul trecut a avut prbleme de sanatate , este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din țara noastra. Jean Paler, care…

- Un roman de 47 de ani e de trei zile cel mai cautat infractor din Spania, dupa ce a rapit o tanara și a amenințat-o cu un cuțit și apoi a violat-o. Barbatul este de negasit, deși polițiștii știu despre cine este vorba. Acesta a iesit joi dimineața din hotelul Caballo Blanco, din El Puerto, Cadiz, care…

- Simona Halep joaca joi dimineata unul dintre cele mai importante meciuri din ultimele luni, urmand sa o infrunte pe Angelique Kerber in semifinala la Australian Open. Desi nemtoaica trece printr-o forma exceptionala, fostul tenismen si antrenor roman Sever Dron crede ca Halep are armele necesare pentru…

- Celebra cântareața Shakira este acuzata de frauda fiscala în Spania. Fiscul a cerut Parchetului sa îi intenteze un proces cântaretei columbiene, pe care o acuza ca nu a declarat venituri de zeci de milioane de euro din perioada 2011-2014.Potrivit autoritatilor,…

- Peste 30% din companiile active din domeniul imbracamintei, incalțamintei și a accesoriilor intarzie plata datoriilor pe termen scurt cu peste 360 de zile. Alte 28% dintre companii iși platesc datoriile in intervale cuprinse intre 3 luni și 1 an și doar 40% dintre companiile din acest domeniu au capacitatea…

- Probleme mari pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA 'Carpatica'.Citeste…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Doi romani, o femeie si un barbat, au mers la un cetatean italian, intr-un bloc…

- Cristi Ganea, fundașul de 25 de ani al Viitorului, va juca din vara la Athletic Bilbao, spaniolii urmand sa-i dea 600.000 de euro pe sezon. Astfel, Ganea revine in Spania. El și-a inceput cariera de fotbalist in Țara Bascilor, acolo unde locuiesc parinții lui, și a mai jucat pentru echipa a 2-a a celor…

- Va reamintim ca, la finele anului trecut, primarul Nicolae Robu susținea ca proiectul noului pasaj din zona Solventul bate pasul pe loc deoarece Ministerul Finanțelor ar fi pus sechestru pe doua cladiri ale fostei platforme industriale, cladiri care, insa, in realitate nu exista. Cu toate acestea,…

- Un deputat liberal lanseaza un apel catre Comitetul Executiv Național al PSD, ce se va desfașura, luni, pentru a-i cere explicații premierului Mihai Tudose referitoare la „afacerea OMV”. Premierul Mihai Tudose, fost ministru al economiei, este acuzat ca a blocat, la sfarșitul anului trecut, un ordin…

- "CNMR A AVUT DREPTATE. GOLANII DE LA "64 COMITATE" AU UMILIT STATUL ROMAN LA BUDAPESTA!. CEREM EXPLICATII URGENTE AMBASADORULUI ROMAN LA BUDAPESTA SI MINISTRULUI DE EXTERNE!!. SOLICITAM LUI MELESCANU CONVOCAREA DE URGENTA A AMBASADORULUI UNGARIEI PENTRU EXPLICATII!!!!!SOLICITAM AMBASADEI UNGARIEI…

- Statul roman ar putea pierde unul dintre cele mai valoroase monumente istorice. Domeniile care i-au apartinut lui Octavian Goga, in valoare de cateva milioane de euro, ar putea ajunge in proprietatea a doi frati, nepoti ai marelui poet, potrivit STIRILE PRO TV.Citeste si: Fost sef al ANAF,…

- De la 1 ianuarie, orice roman invins de datorii isi poate declara falimentul personal. Adica poate cere in instanta sa fie scutit de la plata ratelor si facturilor restante. Insa cu cateva conditii!

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei Liviu Pop pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Compania sustine ca mai putin de un sfert din numarul total de farmacii sunt eligibile pentru certificarea Strongest in Romania, dar, totusi, comparativ cu alte domenii de activitate, firmele din domeniul farma au unul dintre cele mai mari procentaje de certificari Strongest in Romania. In cazul in…

- Arsinel a vorbit despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan. "Ma bucur ca ajung la o biserica si pot sa aprind o lumanare pentru doctorul Lucan care m-a salvat", a declarat Alexandru Arsinel, joi, intr-o interventie telefonica la Digi24. Actorul a afirmat ca nu cunoaste acuzatiile si ca…

- Imprumutat in aceata toamna de la Watford la Deportivo La Coruna, portarul Costel Pantilimon nu va mai ramane in Spania și din sezonul urmator. Goalkeeper-ul roman de 30 de ani nu a impresionat la Depor, iar spaniolii nu vor actova clauza de cumparare de la Watford. "Deportivo cauta sa cumpere un portar…

- Deși la inceputul anului era vazut ca om de baza la Deportivo La Coruna, Florin Andone a avut mai multe probleme și ar șanse mari sa plece in aceasta iarna. Presa din Spania scrie ca și conducerea clubul galician este dispusa sa renunțe la atacantul de 24 de ani și a luat decizia de a scadea din prețul…