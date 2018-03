Israela Vodovoz, dată în judecată înainte să moară. Motivul, HALUCINANT Prietenii Israelei nu mai reusisera sa ia legatura fosta balerina de cateva zile, iar autoritațile au gasit-o moarta in casa, singura, scrie spynews.ro. Israela a fost balerina dar si o importanta femeie de afaceri, iar in anul 2014, cand aceasta și-a facut testamentul, averea sa uriasa s-ar fi ridicat la o suma de 50 de milioane de euro. Cu toate ca au aparut multe speculatii cu privire la averea pe care Israela a lasat-o in urma sa, in urma cu ceva timp, femeia de afaceri a fost somata sa-si achite datoriile. Conform unor surse, cu cativa ani in urma, firma care a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

