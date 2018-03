Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric! Femeia de afaceri n-a ascultat sfatul medicilor

Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Fotbalul romanesc este in doliu. Ion Voinescu, unul dintre cei mai mari portari ai Romaniei, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul ca portarul de legenda al Stelei din anii ’50 – ’60 nu mai este printre noi a fost facut de site-ul oficial al FRF. Nascut la 18 aprilie 1929, […] The post…

- Compania petroliera OMV Petrom trebuie sa plateasca o amenda penala și daune morale de 135.000 de euro, intr-un dosar pentru ucidere din culpa. Compania SC OMV Petron SA a fost trimisa in judecata pentru udicere din culpa dupa ce un copil a murit dupa ce a inhalat gaze de la o sonda care nu avea […]…

- Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au…

- Autopsia capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, decedat duminica la Udine, va fi efectuata marti, iar funeraliile vor avea loc joi la Florenta, a anuntat luni clubul italian de fotbal. ”Fiorentina si familia lui Davide va informeaza ca autopsia va fi efectuata maine (marti). (…) Funeraliile…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Un barbat din județul Suceava a murit duminica dimineața din cauza temperaturilor extrem de scazute din ultimele zile. Direcția de Sanatate Publica Suceava a informat, astazi, ca duminica dimineața, un barbat din Straja a decedat din cauza frigului. Barbatul avea 65 de ani. Din datele preliminarii ale…

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator. Bebelusul a fost transportat de un echipaj SMURD la SJU Baia Mare, insa a decedat, a declarat,…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Un barbat a fost gasit decedat, duminica, pe marginea unui drum din judetul Botosani, el murind cel mai probabil din cauza frigului. Politistii au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar necropsia urmeaza sa afle care a fost cauza decesului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, cele mai multe in Prahova.Centrul National de Supraveghere si Control…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Totul a mers bine și dupa naștere mama și copilul au fost externați din maternitate și au plecat acasa. Dupa numai doua zile cei doi au revenit la spital pentru ca baiețelul nu se simțea bine și avea febra. Timp de o saptamana copilul s-a zbatut intre viata si moarte, insa in cea de a 13-a zi de…

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- Actorul nu se poate lipsi de propria-i mașina, pe care o conduce și la 78 de ani. Alexandru Arșinel are interzis la șofat, dar nu ține cont de acest lucru. Dupa infarctul suferit in urma cu aproximativ o luna, actorul ar fi trebuit sa respecte cu sfințenie sfaturile medicilor. Pe care insa le-a ignorat!…

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Cauza decesului celor doua femei, mama si fiica, gasite intamplator in casa de vecini, intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului , dupa mai bine de doi ani, ar putea fi imposibila pentru medicii legisti, deoarece au mai ramas doar scheletele femeilor, nu si tesut pentru analize. Totusi, se banuieste…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale a expediat in instanta de judecata cauza penala de invinuire a directorului unui Gimnaziul-Internat din municipiului Chisinau si a complicelui acestuia, un om de afaceri, invinuiți de trafic de copii.

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.