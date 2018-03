Stiri pe aceeasi tema

- Oana Turcu, dezvaluire cutremuratoare dupa moartea Israelei Vodovoz. Soția lui Cristi Brancu ținea legatura cu femeia de afaceri, iar acum, prezentatoarea tv marturisește ca este șocata de dispariția acesteia. Se pare ca starea Israelei nu era deloc buna, iar aceasta refuza sa mai apara in public, mai…

- O descoperire cumplita iese la iveala in dosarul unei crime petrecute in urma cu zece ani a socat autoritatile și opinia publica. O indragita vedeta de televiziune a fost gasita fara suflare, pe marginea drumului, insa ororile nu s-au oprit aici.

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi...

- O femeie in varsta de doar 30 de ani a fost descoperita moarta, chiar in autocarul cu care plecase din Romania la munca in Italia. Descoperirea socanta a fost facuta in provincia Padova și, din pacate, me...

- Indragita prezentatoare a Observatorului de la Antena 1, Andreea Berecleanu, se poate lauda cu o forma fizica de invidiat si asta pentru ca este adepta unui stil de viata sanatos si disciplinat. In cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata sambata aceasta, de la ora 13.00, la Antena Stars,…

- O tanara de 18 ani din tara noastra a fost gasita moarta, dupa ce a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia din Bucuresti, scrie libertatea.ro. Iubitul acesteia, este din Pitești, si a fost audiat. Acesta face parte din cadrul militar.

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…

- Alina Pușcaș a primit un mesaj de la o admiratoare, care a impresionat-o pana la lacrimi. Prezentatoarea de a „Te cunosc de undeva” a vorbit despre asta in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Invitata la „Star Chef”, Alina Puscas a povestit un episod emotionant, care a impresionat-o foarte tare.…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Luiza Pinheiro, o tanara de 17 ani din Brazilia, a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat la incarcat. Tanara a fost gasita moarta, cu caștile telefonului topite in urechi, scrie digi24.ro.

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Tanara gasita moarta este actrita, cantareata si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti" de la Pro TV. Dansa a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce devenise mamica. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau.

- Marina Almașan plange pe ascuns. Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare tv de la noi, este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, la Antena Stars, unde vorbește deschis despre perioadele mai puțin fericite din viața ei. Deși in public este, dupa cum chiar ea marturisește, mereu cu zambetul…

- Jucatoarea rusa Ekaterina Makarova, locul 36 WTA, va fi adversara Simonei Halep, a doua favorita si numarul 2 mondial, in turul secund al turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari. Makarova a invins-o, luni, in…

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- Israela Vodovoz trece prin momente extrem de neplacute. Aceasta s-a izolat in casa. Israela Vodovoz, care in trecut a avut 150 de kilograme , nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Israela, care a marturisit ca a fost batuta crunt in urma cu ceva timp , are probleme de sanatate și s-a izolat…

- Decizia luata de Alina Crișan dupa ce și-a inșelat iubitul, pe DDY Nunes. Artista vrea sa devina mama in curand. Vedeta a facut declarația in direct la Antena Stars. La aproape un an dupa ce DDY Nunes a aflat ca Alina Crisan l-a inselat, cantareata a facut o confesiune de suflet in emisiunea „Rai Da’…

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- Interpreta Mariana Capitanescu s-a dat de gol. Artista de muzica populara, este invitata Oanei Turcu, in cadrul emsiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, unde nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume, atat in privința vieții personale cat și a celei profesionale. Mariana Capitanescu iubește același…

- Soarta nu a fost blanda cu Mariana Ionescu Capitanescu. Celebra cantareata de muzica populara a trait nu mai putin de trei drame cumplite. Aceasta a pierdut trei copii, insa nu a cedat in fața acestor lovituri cumplite. Ba mai mult, invitata in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu", difuzata, astazi, de…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, scrie Digi 24.Femeia a fost dusa de sateni intr o casa, iar in sprijin au…

- Vedeta de televiziune Carmen Bruma a facut declarații despre partenerul ei de viața, Mircea Badea, și a explicat cum se ințeleg și de ce nu se casatoresc. Carmen Bruma formeaza un cuplu de foarte mulți ani cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , impreuna cu care are un baiețel. Inainte de a incepe…

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au fost sesizați despre decesul Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie a fost gasita moarta, dupa repetate batai ale fiului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Duminica aceasta, de ”Sfantul Ion”, Oana Turcu il va avea ca invitat de ziua ei pe Madalin Voicu, intr-o noua editie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzata incepand cu ora 16.00, la Antena Stars.

- Adriana Bahmuteanu a inceput anul cu un anunt-soc! Vedeta si-a dat demisia de la Antena Stars si se retrage, cel putin temporar, din televiziune. Potrivit unor surse, se pare ca vedeta are motive intemeiate pentru care a luat aceasta decizie radicala. Ea are probleme de sanatate si nu mai poate continua…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Oana Roman va petrece noaptea dintre ani alaturi de mama sa, Mioara Roman, care, de Craciun, a fost singura. Oana Roman nu vrea sa-și lase singura mama, Mioara Roman, care este executata silit din cauza ca nu a platit utilitațile la vila in care locuia . Vedeta a dezvaluit ca va petrece Revelionul cu…

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Anchetatorii confirma ipoteza sinuciderii in cazul unei tinere de 30 de ani, descoperita spanzurata de balustrada unei cladiri dezafectate de la ieșirea din oraș, spre Sibiu. Fata se numea Oana Muntean și a decis sa iși puna capat zilelor chiar de ziua ei. Se pare ca ar fi fost vorba despre o depresie…

- O vedeta TV indragita de o multime de persoane a fost gasita fara suflare in curtea vilei bunicului sau. Maria Politova, rusoaica care a participat la reality show-ul „Dom-2” a fost gasita moarta, inghetata, in curtea vilei luxoase a bunicului sau, dintr-o suburbie a Moscovei, scrie wowbiz.ro Tanara…

- Incredibil, dar adevarat! Invitat in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, Catalin, sotul Dianei Bisinicu, a dezvaluit cum reuseste vedeta sa il tina departe de alte femei. Metoda aleasa de artista nu ii va supara rau de tot pe barbati.