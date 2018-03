Israela, tentative de sinucidere repetate. Detalii halucinante ies la iveală: "Plângea foarte mult, era disperată" "Israela avea o depresie de foarte mult timp. Ea a tratat-o prin metode alternative, dar a fost depasita de situatie avand de mai multe ori tentative de sinucidere. In ultimii 10 ani a avut trei. A mai avut tentative care nu se stiu la nive de presa. Acum cativa ani a luat un tub plin cu medicamente. Plangea foarte mult, era disperata. Nu stia ce sa mai faca. Imi cerea sa o ajut si sa o indrum ce sa faca ca sa iasa din aceste blocaje. S-a pus singura in baie, s-a dezbracat si s-a rugat la Dumnezeu sa o ia pentru ca i-a cedat corpul, organele. Israela facea tratament medicamentos, dar nu era… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Israela Vodovoz a fost inmormantata in țara sa natala, Israel. Totul s-a intamplat in mare secret, in prezența copiiilor și rudelor apropiate. Trupul neinsuflețit al femeii de afaceri a fost ridicat miercuri de la IML, pentru a fi transportat in Israel. Ea a fost gasita moarta in baie pe 9 martie, dar…

- Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive, a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni, care este devastat de dispariția femeiii de afaceri, a plecat din țara, stabilindu-se in Spania. Acesta a recunoscut, in direct,…

- Liviu Arteni, fostul partener de viața al Israelei Vodovoz, a luat o decizie radicala dupa moartea celei care i-a fost soție. Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive , a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni,…

- Obstacole se ivesc si dupa moartea Israelei Vodovoz, scrie click.ro. Trupul neinsufletit al afaceristei se afla de vineri seara la INML si nu a fost inca repatriat. Funeraliile vor avea loc in Israel, dar avocata care se ocupa de toate procedurile intampina dificultati. Citeste si Israela…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atentia presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei doi. Cu toate…

- Liviu Arteni a acordat un interviu in care a facut declarații cutremuratoare dupa moartea Israelei Vodovoz. Acesta este devastat de durere dupa dispariția celei care i-a fost soție. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz , insa aceștia au ajuns la divorț, iar ulterior barbatul a parasit Romania.…

- Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a acordat un interviu pentru Antena Stars in care a explicat de ce a plecat de langa cea care i-a fost soție. Liviu Arteni a fost casatorit mulți ani cu Israela Vodovoz . Dupa moartea acesteia, Liviu Arteni a fost de negasit și s-au facut o mulțime de comentarii…

- Cine este iubita lui Liviu Arteni. Detalii incredibile despre fostul soț al Israelei Vodovoz, au fost scoase la iveala de prietena acestuia. Deși ținea legatura cu femeia de afaceri, barbatul se iubea cu Cristina, o tanara care locuiește in Amsterdam. Se pare ca Liviu are o iubita. Prietena acestuia…

- Liviu Arteni a oferit primele declarații cu privire la moartea Israelei Vodovoz. El nu crede ca cea care i-a fost soție timp de 10 ani este intr-adevar moarta. In stare de șoc, barbatul a vorbit plangand despre dispariția Israelei. Liviu Areni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. In pofida diferenței…

- "Ieri dupa-amiaza, cand sa ma odihnesc, am auzit ciocanituri si bocanituri. Mirosea ceva ciudat. S-a scos vechea usa si s-a montat o noua usa. Am vazut doar muncitorii care lucrau, nicio ruda. Dumnezeu s-o ierte, ne pare foarte rau. Era o vecina foarte cumsecade si la locul ei. Politistii au trecut…

- Israela Vodovoz, 70 de ani, afacerista de origine israeliana, a fost gasita, vineri, decedata în baie, legistii stabilind ca murise în urma cu patru zile. Suferea de astm si avea probleme cu picioarele.

- Liviu Arteni a aflat despre tragedie si a trait un adevarat soc. "Nu, nu e moarta, ma! (...) Am pierdut un om, am pierdut un om cu care vorbeam, un om cu care discutam", a spus Liviu Arteni pentru SpyNews. Lovitura de TEATRU in cazul MORTII ISRAELEI. Nici vorba de accident cerebral.…

- Liviu Arteni este sfasiat de durere! Vestea ca Israela Vodovoz a murit l-a socat, iar noi avem primele scene cu el din momentul in care a aflat ca cea alaturi de care a trait vreme de cativa ani nu mai este.

- Sora lui Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a dezvaluit ce reacție a avut acesta in momentul in care a aflat ca ex-partenera sa de viața a murit. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz, insa cei doi au ajuns la divorț. Dupa separare, Liviu Arteni a ajuns sa cerșeasca pe strada ,…

- Israela Vodovoz, de religie mozaica, va avea parte de un ritual de inmormantare cu totul aparte. Moarta in data de 9 martie 2018, vedeta va fi condusa pe ultimul drum intr-un mod cu totul deosebit.

- La o emisiunea de televiziune au fost oferite amanunte despre ultimele zile de viața a celei care a fost femeia de afaceri Israela Vodovoz. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința sa in urma cu cateva zile . Femeia de afaceri ar fi murit din cauza unei hemoragii digestive . La emisiunea „Xtra…

- Chiar daca Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, este de negasit, preotul care s-a ocupat de problemele barbatului cu alcoolul a vorbit despre ultima discutie telefonica cu Israela Vorovoz.

- Israela Vodovoz a avut o avere frumușica, evaluata la suma de 50 de milioane de euro care va reveni copiilor acesteia. Asta pentru ca a divorțat de Liviu Arteni și a facut și partajul. Dar oare aceasta este suma corecta? Avocata ei a vrut sa lamureasca lucrurile o data pentru totdeauna și, din spusele…

- Israela Vodovoz a incetat din viața in prima saptamana din luna martie a anului 2018. Una dintre controversele din timpul vieții sale, era legata chiar de varsta.Toata lumea o știe pe Israela de la televizor. Ea era una dintre personajele care apare des in emisiunile de scandal difuzate la ceas de noapte.…

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- Vestea ca mama lor a murit la 68 de ani, departe de tara natala, Israel, a cazut ca un trasnet in familiile celor doi copii ai afaceristei, scrie click.ro. Noi i-am cunoscut in vara lui 2008, la nunta de pomina a Israelei si a lui Liviu, eveniment care a avut loc la Complexul Tancabesti, din Snagov.…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- Constienta ca a trecut de mult de prima tinerete, Israela s-a hotarat sa isi faca testamentul. Asa ca si-a chemat avocatul si i-a marturisit care sunt ultimele ei dorinte. Citeste si Catalin Maruta, batut in propria emisiune. Sotul Israelei nu s-a putut abtine VIDEO "Israela stie ca…

- Liviu Arteni este de negasit dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cei doi s-au desparțit de ceva timp, aceștia nu au divorțat oficial. Se pare ca barbatul și-ar fi schimbat și numele intre timp. Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovan, este de negasit. Se pare ca barbatul si-ar fi schimbat numele,…

- Rodica Bucur, avocatul Israelei Vodovoz, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Israela Vodovoz a murit, vineri, la varsta de 70 de ani. De altfel, pe pagina de Facebook a acesteia au aparut mai multe mesaje de condoleante. Israela Vodovoz suferea de astm, dupa cum a anuntat singura pe retelele…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, cere clarificari de la Ministerul Educatiei privind plata cu ora a cadrelor didactice. “Avand in vedere prevederile art.12 din Legea nr. 153/2017 (1) Personalul didactic de predare, de conducere, indrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitațile…

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul uciderii unei actrițe basarabence, mama a unei fetițe de doar trei saptamani. Anastasia Cecati a fost omorata de propriul soț, care, mai apoi s-a sinucis. Corpul neinsufletit al barbatul in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte.

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii din Capitala. Corpul neinsufletit al barbatul in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte. Iar in apartamentul din care se presupune ca a cazut victima, politia a gasit-o pe sotia acestuia, si ea fara suflare. Femeia de 31 de ani avea…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii din Capitala. Corpul neinsufletit al barbatul in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte.Iar in apartamentul din care se presupune ca a cazut victima, politia a gasit-o pe sotia acestuia, si ea fara suflare.

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din Râul Mureș.

- Cantareata de muzica de petrecere, Carmen Serban, a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e prima data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Cantareața a marturisit insa ca a fost salvata…

- Sfantul Botez este prima taina a Bisericii. Fara Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii. Cuvantul Botez provine din limba greaca: verbul baptizo inseamna „a scufunda”. De aceea pruncul trebuie „scufundat” in apa din cristelnița. Numele copilului trebuie sa fie al unui sfant sau al unei…

- Am intrat in Gerar si toate campurile ar trebui sa se odihneasca sub patura de omat, protectoare si datatoare de viata. Taranii de altadata, cunoscatori ai rosturilor naturii, spuneau ca, daca nu e ger ori zapada in ianuarie, atunci va fi cu prisosinta in februarie si iarna se va prelungi pana in martie-aprilie.…

- În cea de-a doua zi de Craciun se sarbatoreste Soborul Maicii Domnului. Obiceiurile pentru a doua zi de Craciun spun ca in aceasta zi, nasii trebuie sa isi viziteze finii. Cei care uita de finii lor, nu vor avea parte de tot ce isi doresc. E o zi in care rudele indepartate si cele prin alianta…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- Monica Tatoiu a transmis un mesaj uluitor dupa ce s-a aflat ca s-a lovit la șold și ca urmeaza sa fie operata de urgența. Monica Tatoiu are probleme de sanatate inaintea sarbatorilor de iarna. Femeia de afaceri a cazut și s-a lovit la șold, urmand sa fie operata de urgența. Dupa ce s-a aflat despre…

- Procurorii au decis audierea sau reaudierea a numeroși martori, dar și colaborarea cu istorici, scriitori și jurnaliști care au documentat subiectul evenimentelor din decembrie 1989 și folosirea eficienta a datelor și informațiilor relevante aparute in vasta literatura care a avut ca