Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- Brazilianul Neymar va fi cumparat de Real Madrid de la Paris Saint-Germain cu suma de 400 de milioane de euro, scrie cotidianul spaniol As. Potrivit publicației, în urma cu câteva saptamâni, presedintele clubului Real, Florentino Perez, s-a întâlnit la…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Ion Iliescu și-a sarbatorit sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei a implinit 88 de ani. In 2003, a acordat un interviu și toata lumea a aflat ce avere are fostul președinte al Romaniei. „Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi…

- Israela și Liviu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Diferența de varsta dintre cei doi nu a stat in calea iubirii lor, insa povestea lor de dragoste s-a incheiat. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal monstru atunci cand s-au desparțit, Liviu plecand in…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, este cunoscut drept ”Imparatul” pentru sumele amețitoare pe care le vehicula. A fost cercetat in mai multe dosare, dar și condamnat la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influența. Strangand probele in aceste dosare…

- Incredibila povestea trista a unei purcelușe vietnameze, Molly, adoptata recent de un cuplu! Cei doi au omorat-o și au mancat-o. Poliția canadiana nu a deschis investigația asupra cuplului care a adoptat purcelușul pentru ca nu e ilegal in Canada sa ucizi și sa mananci un porc, nici macar unul adoptat.…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO (VEZI AICI FOTOGRAFII INCENDIARE), in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. Liviu Varciu și-a recunoscut greșeala și promite ca…

- Zeci de milioane de euro au fost tranzacționați pe piața de capital prin societați de investiții din țara sau offshore, au stabilit procurorii DIICOT, iar in spatele tranzacțiilor suspecte s-au aflat soțul cantareței Cristina Rus și partenerul sau de afaceri, Najib El Lakis. Discretul libanez și ”asociatul”…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…

- Dați afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anunțat ca va deveni bunic, Ioana și Ionuț au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuința. Gabriel Mardare s-a stins din viața, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana și Ionuț iși facusera planuri inca…

- A vandut un apartament ca sa-și poata achita o factura-record la telefon, dar acum are case cat n-ar putea sa le numere pe degetele de la ambele maini. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au strans o avere din care ar putea trai liniștiți pana la adanci batraneți. Milioanele de euro adunate le-au…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Firma Deltamed, ai carei acționari ar fi, conform surselor DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO), apropiații lui Raed Arafat, tocmai a caștigat mai multe licitații la departamentul de situații de urgența și a intrat in posesia unor ambulanțe a caror valoare totala este de 650 milioane…

- Magnatul instaleaza cel mai puternic ceas mecanic din lume, scrie click.ro. Orologiul este construit in inima unui munte din vestul statului Texas, in zona Sierra Diablo. Orologiul cu inaltimea de 150 de metri va bate o data pe zi in urmatorii 10.000 de ani. Sunetele cu care va da ora exacta au fost…

- O amenințare serioasa, din punct de vedere financiar, la adresa țarii noastre, se contureaza din partea a patru frați miliardari care au facut afaceri cu statul roman. Afaceriștii care controleaza conglomeratul Shapir, arhicunoscut in Israel, au dat statul in judecata, in mai multe procese, solicitand…

- In cursul zilei de luni, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane caștigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 11 februarie 2018, premiu in valoare de 9.325.973,81 lei (doua milioane de euro), anunța Loteria Romana. Reprezentanții Companiei precizeaza ca posesorul biletului…

- Simona Halep are parte de cel mai bun inceput de an, din cariera, din punct de vedere financiar, incomparabil cu ceea ce s-a petrecut in cei precedenti in acelasi interval. In aceasta perioada, premiile castigate din tenis au fost consistente, titlurile de la Shenzhen (simplu si dublu) si…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a adunat o avere impresionanta de-a lungul anilor. Ionela Prodan, care in luna ianuarie a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate , este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din țara noastra. Ionela Prodan, care…

- Peste doua milioane de salariati din mediul economic concurential ar putea fi afectati in urma aplicarii OUG 79/2017 privind transferul contributiilor de la angajator in brutul angajatului, a declarat presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, contactat de HotNews.ro. Acesta spune ca pana…

- Grupul Jidvei a inregistrat anul trecut vanzari de 14 milioane de sticle, cu 13% mai mari fata de anul anterior, informeaza un comuncat al companiei, care detine 2.500 de hectare de plantatii proprii de vita de vie. Segmentul premium si superpremium, cu gamele Mysterium si Owner’s Choice…

- In primul rand, in ceea ce priveste activitatea filantropica a parohiilor, manastirilor, schiturilor, a preotilor misionari etc., activitate care poate fi cuantificata in servicii de tip cantina sociala, centru de zi, in beneficii materiale si financiare, s-au folosit 4,6 milioane de lei cu care au…

- Luis Fonsi care a reusit sa bata toate recordurile cu piesa "Despacito" are o casa. spectaculoasa. Fiecare coltisor al casei este decorat pana la cel mai mic detaliu. Va aratam imagini incredibile cu vila de milioane de dolari.

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Competitia o va umple de bani pe românca noastra, bani care se adauga averii impresionante strânse deja de sportiva. Pana acum, cei de la Capital sustin ca Simona are in conturi 20 de milioane de euro. …

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Si nu doar atat! Competitia o va umple de bani pe romanca noastra, bani care se adauga averii IMPRESIONANTE stranse deja de sportiva.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia referatului procurorilor in cazul spagii de 100.000 de euro pe care ar fi primit-o presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Va prezentam dedesubturile acestui caz fabulos. Miza ar fi fost infundarea lui Culita Tarata, presedinte…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- 1.552 de persoane din cei 2.287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere pentru anul 2017 (circa 68% din total) au achitat acest impozit pana la data de 31 decembrie 2017, anunta Serviciul Fiscal de Stat (SFS), scrie mold-street.com. Potrivit Fiscului suma impozitului achitat este de 28,63 milioane…

- Gigi Becali il vrea cu orice chip pe Alexandru Baluța de la CSU Craiova și a facut o noua oferta in schimbul mijlocașului de 24 de ani. Patronul FCSB oferea pana acum 2,2 milioane de euro, iar zilele trecute s-a decis sa puna pe masa oltenilor 2,5 milioane de euro, plus Vlad Achim, anunța Fanatik. ...

- Cele doua tabere scolare din judetul Galati au ajuns monumente ale nepasarii. Una este situata in apropiere de Galati, in padurea protejata Garboavele, iar cealalta la hotarul cu judetele Vrancea si Vaslui, in codrul secular Buciumeni. De cativa ani, cele doua obiective au ramas fara utilitati, fara…

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…

- Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea averii celor doi, scrie Cancan. Dupa 25 de ani de casnicie, fostul europarlamentar si Edith s-au judecat pe mai multe proprietati imobiliare,…

- Medicul Mihai Lucan a declarat la inceputul anului 2017, o suma de 1,7 milioane de euro in 17 conturi bancare, 60% din Lukmed SRL - firma care administreaza una dintre cele mai moderne clinici de urologie din tara -, terenuri intravilane, case si apartamente in Cluj si Bucuresti, bijuterii si tablouri.…

- Doar 27 la suta din proprietarii caselor de lux au achitat impozitele pe avere pentru anul 2017. Cei care inca nu au reusit, o pot face pana in data de 26 decembrie, in caz contrat fiecare zi de intarziere va fi penalizata.

- In fiecare an, de la bugetul central merg catre bugetele locale sume de bani pentru finantarea infrastructurii rutiere locale. In multe cazuri, zonele mai dezvoltate primesc mai putin bani decat cele ramase in urma. In total, in anul 2018, 450 de milioane de lei din incasarile din TVA vor merge la bugetele…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 87 de perchezitii si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere.Fata de 31 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii este de aproape 7.000.000…

- Bugetul Ministerului Finantelor Publice (MFP) a fost adoptat, vineri, in Comisiile reunite de buget-finante din Parlament cu o diminuare de 5,8 milioane lei de la cheltuieli de personal. Acesta a...

- Șeicul Mansour, 47 de ani, care a cumparat gruparea din Manchester cu 240 de milioane, a investit in transferuri peste 1,5 miliarde din 2008 și viseaza in acest an la prima sa Liga a Campionilor. Patronul lui Manchester City are o avere 20 de miliarde, iaht de 450 de milioane, 4 cluburi de fotbal, 5…

- Cei mai bogați oameni din fotbalul romanesc. VEZI ce averi au Dan Petrescu, Gigi Becali și Hagi Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, ocupa locul 8 in topul celor mai bogați oameni din fotbalul romanesc. "Bursucul" se afla, de asemenea, pe locul 296 în ierarhia celor mai înstariți…

- Revista Top 300 Capital a lansat pe piața ediția din 2017 a celor mai bogați romani. Interesanta este intrarea in clasament a omului de afaceri Teia Sponte, fost vicepreședinte la Steaua și unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Gigi Becali. Sponte este cunoscut pentru celebrul "Dosar Valiza", el…

- Ca in fiecare an, Romania și-a numarat milionarii, revista de specialitate Capital fiiind cea care a elaborat topul bogaților. De aceasta data au fost evidențiați primii 300 de milionari in euro, iar Aradul are opt prezențe, una fiind chiar un new-entry (n.r. prezența pentru prima data in top).…