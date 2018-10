Stiri pe aceeasi tema

- Un ministru israelian a vizitat o celebra moschee din Abu Dhabi, desi Israelul si Emiratele Arabe Unite nu au relatii diplomatice, o premiera ce marcheaza dorinta de apropiere a Statului Israel de tarile arabe, relateaza luni France Presse preluata de Agerpres Ministrul israelian al culturii…

- Premierul Viorica Dancila a pornit, luni, intr-un turneu de trei vizite oficiale in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuwait. Cel mai mult a zabovit in Dubai si Abu Dhabi, unde a avut intrevederi cu oficiali arabi si s-a bucurat de cateva vizite „turistice”. Cu aceasta ocazie, am putut sa o vedem pe…

- Premierul se afla intr-o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Viorica Dancila a vizitat ieri Monumentul Eroilor din Abu Dhabi - Wahat Al Karama si Moscheea Seic Zayed.Scena depunerii unei coroane de flori de catre Viorica Dancila nu a trecut neobservata de jurnalistul Radu Tudor, care…

- Moscheea Seic Zaied din Abu Dhabi este cel mai mare lacaș de cult din Emirate, care poate gazdui mai mult de 41.000 de credincioși. Se spune ca Moscheea deține cel mai mare covor din lume de aproximativ 5600 metri patrați și care cantarește 35 de tone. In timpul vizitei, Viorica Dancila a…

- La data de 17 octombrie 2018, prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a efectuat o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, prilej cu care a avut o intrevedere cu Alteța Sa Șeica Fatima Bint Mubarak, ”Mama Emiratelor”, soția fondatorului EAU. La intrevedere, doamna Viorica Dancila a fost insoțita…

- Premierul isi va incepe turneul in Turcia, dupa ce va conduce sedinta de Guvern de luni, de la ora 09.00. „Va fi o deplasare de o saptamana, este o deplasare in Turcia, care va fi luni, marti si miercuri va fi la Dubai si Abu Dhabi in Emiratele Arabe Unite, dupa care se va merge in Kuwait", a declarat,…

- Ion Tiriac sustine ca unul dintre cei mai bogati oameni din lume, seicul Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, a promis "investitii nelimitate" in Romania. Astfel, planul lui Tiriac de a deschide o universitate de sport in tara noastra are sanse sa fie realizat cu petrodolarii din Emiratele…

- Trei avioane care au decolat din Tirana, Atena și Abu Dhabi, in care se afla aproximativ 450 de pasageri, și ar fi trebuit sa aterizeze pe aeroportul din Belgrad, miercuri dimineața, au fost redirecționate la Timișoara, dupa ce aeroportul din Serbia a fost inchis, potrivit Mediafax. Purtatorul…