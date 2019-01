Uniunea de centru-stanga dintre laburisti si partidul Hatnuah s-a desfiintat, a declarat liderul Partidului Muncii din Israel Avi Gabbay facand un anunt-surpriza marti, in timp ce formatiunile incep sa se concentreze asupra modului cum vor aborda alegerile anticipate stabilite pentru luna aprilie, informeaza dpa.



Cele doua partide au fuzionat in 2014 pentru a forma Uniunea Sionista inaintea alegerilor generale din 2015. In timp ce ele nu au reusit sa-l rastoarne pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au devenit a doua cea mai mare formatiune in parlament (Knesset) cu 24 de locuri.

