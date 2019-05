Israel: Un vehicul-capcană a explodat în oraşul Haifa Cel putin doua persoane au fost grav ranite în urma exploziei unui vehicul-capcana în orasul israelian Haifa, în ceea ce pare a fi o reglare de conturi între grupuri interlope, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.



Explozia a avut loc vineri în zona Hanasi din orasul Haifa. Un barbat de 33 de ani si partenera sa, în vârsta de 35 de ani, au fost raniti grav în urma exploziei, fiind transportati la Centrul medical Rambam, relateaza cotidianul Times of Israel, citat de Mediafax.



Potrivit martorilor, explozia a fost simtita…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

