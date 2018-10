Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania sunt in plina desfașurare. Și graficul e respectat pana in prezent, a dat asigurari Ministerul Afacerilor Externe.

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berna și Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, in care a fost implicata o nava sub pavilion elvețian, transmite MAE, printr-un comunicat.Reprezentanții…

- Ministerul rus de Externe a anunțat marți ca l-a convocat pe ambasadorul israelian la Moscova pentru a discuta despre doborarea in mod accidental a unui avion militar rusesc de forțele siriene, dupa ce Israel a lansat mai multe rachete asupra Siriei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de…

- Consulatul General al Romaniei la Szeged are in atentie cazul celor doua persoane retinute sub acuzatia de trafic de imigranti si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la cetatenia si identitatea acestora,…

- Oficiali de rang inalt din Ministerul german al Economiei iau in considerare ideea infiintarii unui Fond suveran de investitii pentru a evita achizitionarea activelor germane de catre investitori din China si din Golf si pentru a pastra tehnologia valoroasa in tara, a anuntat miercuri publicatia Allgemeine…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat prima rectificare bugetara din acest an, iar taieri de peste 10 milioane de lei au, fiecare in parte, serviciile secrete, Administrația Prezidențiala, dar și 9 ministere.”In aceasta lista sunt doar ordonatorii principali de credite rectificare negativa mai…

- Pesta porcina africana se extinde cu rapiditate in țara. Pana in prezent, in judetul Braila au fost sacrificati peste 3.000 de porci, iar proprietarii animalelor vor fi despagubiti in cel mult 90 de zile. In fața acestei situații, o intalnire de urgența dedicata pestei porcine africane care afecteaza…

- Israelul a pus-o in libertate, duminica, pe tanara palestiniana Ahed Tamimi care a fost intemnitata anul trecut dupa ce lovise un soldat israelian in Cisiordania ocupata, intregul incident fiind transmis in direct pe o retea de socializare online, transmit AFP si Reurers. Tamimi (17 ani) a devenit…