- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN.Anchetatorii…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l "murdari", potrivit unei inregistrari video publicate miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier Nir Hefetz…

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data intr-un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara,...

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data într-un caz de coruptie în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters.

- Elan Schwartzenberg, fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, e convins ca știe adevarul despre ce relații are Liviu Dragnea in Israel. Șeful PSD a fost, de mai multe ori, și in calitate oficiala, la Tel Aviv, acolo unde s-a intalnit cu premierul statului evreu, Benjamin Netanyahu.Afaceristul…

- Un afacerist din Iasi, inculpat in dosarul cumnatului fostului premier Victor Ponta, a dat in judecata Politia pentru a putea folosi armele de vanatoare dupa ce oamenii legii i-au suspendat permisul de port-arma.

- INTERVENTIA DEPUTATULUI PNL MARA CALISTA LA DEZBATEREA MOTIUNII PNL "LIA OLGUTA VASILESCU - MINISTRUL MINCIUNII SI AL INJUSTITIEI SOCIALE" Stimate domnule Presedinte, Stimati colegi deputati, In ultimul an de zile vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila: se numeste fiscalitate haotica cronica!…

- Svastici au fost inscriptionate pe portile Ambasadei Poloniei in Israel, la o zi dupa ce premierul polonez a declarat ca printre autorii Holocasutului s-au aflat evrei, scrie BBC, citat de news.ro Politia din Tel Aviv a lansat o ancheta dupa descoperirea, de asemenea, a unor inscriptii injurioase si…

- Guvernatorul bancii centrale din Letonia, Ilmars Rimsevics, si membru al consiliului de conducere al Bancii Centrale Europene, a fost retinut de catre biroul anti-coruptie al tarii, a afirmat primul-ministru al Letoniei, scrie Bloomberg.VIDEO Scandal URIAȘ la Conferinta de Securitate de la…

- Netanyahu a avut o discutie la telefon cu Morawiecki, spunandu-i ca afirmatiile facute de acesta sambata sunt "inacceptabile" si ca "nu se pot compara actele polonezilor si cele ale evreilor din timpul Holocaustului".Morawiecki a fost intervievat sambata la Munchen de un jurnalist israelian,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu considera ca afirmatiile omologului sau polonez Mateusz Morawiecki in legatura cu 'autorii evrei' ai Holocaustului sunt 'inacceptabile' si 'nefondate', conform unui comunicat transmis duminica de biroul sau de presa, citat de AFP. Netanyahu…

- Guvernul polonez a transmis ca remarcile prim-ministrul Mateusz Morawiecki la adresa evreilor, condamnate de Israel, nu au fost facute cu intentia de a nega Holocaustul.Intr-un comunicat transmis sambata noapte, guvernul a specificat: „Comentariile prim-ministrului Mateusz Morawiecki, in timpul…

- Cateva mii de israelieni au cerut vineri la Tel Aviv demisia premierului Benjamin Netanyahu, in prima manifestatie organizata dupa ce politia a recomandat inculparea sa pentru coruptie, frauda si abuz de incredere in doua dosare, relateaza AFP. Protestatarii, multi dintre ei cupluri veniti…

- Dupa aproape doi ani de ancheta, poliția israeliana a recomandat punerea sub acuzare pentru fapte de corupție a premierului israelian, Benjamin Netanyahu. Decizia de incepere a urmaririi penale se...

- In campania electorala din 2016 și mai apoi pe tot parcursul anului 2017, liderii PSD au anunțat cu surle și trambițe inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Dupa lungi perioade de stagnare, proiectul de lege a ajuns in Parlament și chiar daca este asumat de o mare parte a parlamentarilor coaliției…

- Conservatorii Angelei Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) au incheiat, miercuri, un acord de guvernare, negociatorii convenind asupra impartirii ministerelor cheie, una dintre ultimele obstacole din calea formarii unui guvern. Liderul SPD, Martin Schulz, si-a anuntat demisia de la conducerea social-democratilor,…

- Israel’s PM, Benjamin Netanyahu, offered an interview a couple of days ago for STIRIPESURSE.RO. From his office in Jerusalem, Netanyahu talked about the issue of moving some Embassies from Tel Aviv to Jerusalem, after Donald Trump’s statement, about ISIS, Iran and also about Israel’s relationship…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a afirmat luni ca guvernul pe care-l va conduce va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale "exclusiv in fata celor alesi (...), in fata coalitiei majoritare", si a adaugat ca atat timp cat va fi premier, "nicio alta institutie, niciun alt centru de putere…

- UDMR nu este o anexa a coalitiei PSD-ALDE, spune la RFI liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila. El precizeaza ca formatiunea sa inca nu a decis daca va vota sau nu pentru investirea Guvernului Dancila. Parlamentarul observa ca in programul de guvernare e "o jumatate de propozitie" despre descentralizare

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Romania, la ceasul reintoarcerii la epoca sovietica sub umbrela UE? Despre abuzurile din justiție și poliția secreta din Romania, toate sub parafa luptei anticorupție- acesta este mesajul unui editorial publicat in EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și in contextul in care președintele…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in dosarul care are ca obiect deturnarea de fonduri de la Consiliul Judetean Olt. “In 2010, Curtea de ...

- Vladimir Plahotniuc, liderul principalului partid de guvernare din Republica Moldova (PDM) și al coaliției de guvernare, a dat un interviu catre deschide.md in care a facut acuzații neobișnuit de grave la adresa Federației Ruse. Aceste acuzații vin in contextul in care Plahotniuc incearca sa poziționeze…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre programul de guvernare si despre Formularul 600, existand posibilitatea ca termenul de depunere…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale, fiind responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari din regiune…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis Legislativului o cerere de reexaminare a Legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in ultima zi a sesiunii parlamentare din 22 decembrie, anunța Administrația Prezidențiala.

- Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia cu Uniunea Europeana, este o persoana non-conflictuala si si-a insusit programul de guvernare. "A fost o sedinta de coalitie in care colegii de la PSD ne-au informat despre decizia care a fost adoptata in cadrul…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- ”ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- „Nu s-a pus problema de asa ceva, ca ALDE sa cedeze un minister. Vorbim acum de ce s-a vehiculat in spatiul public. Nu avem o solicitare punctuala a premierului pe acest subiect. Din punctul meu de vedere, dar nu am avut nicio intalnire in forurile de conducere ale partidului, ALDE vrea sa pastreze…

- In interiorul coaliției de guvernare PSD – ALDE exista tensiuni tocmai din cauza schimbarilor pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național. Liderii ALDE sunt suparati pe partenerii lor de guvernare pentru ca modificarile nu au fost discutate intr-o sedinta prealabila a Coalitiei,…

- Fierb apele in interiorul ALDE din cauza schimbarilor pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv. Liderii ALDE sunt suparati pe partenerii lor deoarece modificarile nu au fost discutate intr-o sedinta prealabila a Coalitiei, informeaza luni Antena3.Razboiul continua cu documente…

- Politia germana a cerut procurorilor sa demareze o ancheta asupra unui reprezentant al partidului de extrema dreapta AfD pentru acuzatia de instigare la ura, dupa ce aceasta a criticat fortele de politie pentru un tweet in limba araba pentru a „fi pe placul acelor hoarde de musulmani, barbari si violatori”.

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii despre o ancheta. Deputatii din opozitie contesta noua lege, fiind de parere ca reprezinta o incercare de a-l proteja pe premierul Benjamin Netanyahu, vizat de doua dosare.

- Mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. Este cea de-a patra sambata la rand cand are loc o astfel de demonstratie, intitulata "Marsul Rusinii". Manifestantii aveau pancarte…

- Scandal imens intre procurorul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, si Daniel Dragomir. Afirmatiile facute de procurorul antimafia in privinta dosarului Black Cube l-au scos din sarite pe Dragomir care a reactionat pe propriul blog. Interviul oferit Romania TV l-a facut pe Dragomir sa-i dea o replica…

- Zeci de omeni sunt, la aceasta ora, in Piata Victoriei din Bucuresti, protestand impotriva coalitiei de Guvernare PSD ALDE. Cei aproximativ 100 de bucuresteni scandeaza impotriva Guvernului, au steaguri, fluiere, goarne, tobe si pancarte cu mai multe mesaje. Unii parinti i au adus cu ei si pe copiii…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Cristi Danileț, membru al CSM, intr-o postare pe Facebook, arata cum modificarile aduse Codului penal vor afecta munca organelor de cercetare. Exemplul folosit de magistrat este unul infiorator. Danileț explica cum ingradirea accesului la informații, imposibilitatea de a comunica cu publicul și eliminarea…