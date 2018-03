Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile braziliene au in desfasurare o ancheta al carei subiect este presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, care, impreuna cu ramniceanul Mugurel Gheorghias, poreclit „Melcul“, este suspect intr-un caz de spalare de bani in aceasta tara. Informatia a fost confirmata, pentru RISE…

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmaririea penala si a trimis in judecata cauza penala de invinuire a unui cetatean al Frantei, retinut acum o luna pentru proxenetism, noteaza Noi.md. Potrivit probatoriului, in luna ianuarie 2018, dupa ce a facut cunostinta, pe o retea de socializare,…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de…

- „Biserica Sfantului Mormant” de la Ierusalim a fost inchisa, in cadrul unei dispute cu autoritatile israeliene. Demersul fara precedent a fost provocat de taxele impuse de municipalitate asupra proprietatilor bisericii din orasul sfant.

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri in centrul orasului elvetian Zurich, intr-un atac despre care politia locala afirma ca nu are indicii ca ar fi o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Atacul a avut loc in apropierea unei filiale a bancii UBS, la putin timp dupa ora locala…

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui Macron ''En…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters, care citeaza ziarul german Bild am Sonntag.

- Israelul a arestat sase palestinieni suspectati de a fi planificat un atac impotriva ministrului apararii Avigdor Lieberman si a altor israelieni in Cisiordania ocupata, a anuntat duminica serviciul de securitate interna Shin Bet, informeaza AFP.Cele sase persoane arestate fac parte din Jihadului…

- Cape Town, 14 feb /Agerpres/ - Cu exceptia situatiei in care se petrece un miracol, orasul Cape Town, o emblematica atractie turistica internationala si al doilea centru economic ca marime din Africa de Sud, va ramane fara apa potabila si pentru uz menajer in doar cateva saptamani, informeaza Reuters.…

- Presedintele Donald Trump a propus luni un buget in care solicita reducerea programelor sociale si urmareste o crestere accentuata a cheltuielilor militare si finantarea zidului de la granita cu Mexicul, informeaza Reuters.com.

- Fostul angajat al Serviciului de Informații și Securitate din Portugalia (Servico de Informacoes de Seguranca – SIS), Frederico Carvalhao, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Rusiei, transmite agenția Reuters. Carvalhao a fost reținut la Roma in 2016. Conform anchetatorilor,…

- Procurorii ungari au lansat o investigatie dupa ce Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a reclamat nereguli in utilizarea fondurilor europene pentru proiecte desfasurate de o companie controlata in trecut de ginerele premierului ungar Viktor Orban, informeaza joi agentia Reuters. OLAF a anuntat…

- Autoritatile letone au decis plasarea in detentie a unui cetatean leton suspectat ca a spionat instalatii militare pentru serviciile de informatii ruse, a anuntat miercuri securitatea statului, informeaza Reuters. Detentia acestei persoane arestate in decembrie si a carei identitate nu a fost precizata,…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind 'in acest moment atacuri cu clor' in Siria, informeaza AFP. 'Totul ne arata astazi ca are loc utilizarea clorului de catre regim in acest moment in Siria',…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata locului si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre elicoptere. Cauza nu este deocamdata…

- Deputatii din Hong Kong, o veritabila placa turnanta a contrabandei cu fildes, au votat miercuri in favoarea interdictiei progresive a comertului cu acest produs de origine animala, supranumit "aurul alb", informeaza AFP. Deputatii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii,…

- Institutia de reglementare financiara din Japonia a anuntat ca va efectua inspectii la toate exchange-urile de criptomonede din tara, si a avertizat exchange-ul Coincheck sa isi „puna actele in ordine”, dupa ce acesta a fost victima unui atac cibernetic in cadrul caruia hackerii au furat criptomonede…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Autoritatile de la Beijing au demarat luni o campanie speciala ce vizeaza jocurile video, al carei scop este eliminarea produselor "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Noua campanie, care se va întinde pe durata unei luni, doreste…

- Actorul francez Alain Delon a inceput sa isi "organizeze" propria inmormantare si doreste sa fie inhumat pe domeniul sau din Douchy, in apropiere de mormintele cainilor lui, potrivit site-ului programme-tv.net. Alain Delon locuieste singur intr-o vila aflata pe proprietatea sa impresionanta…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Un preot banuit ca a furat mobilier si obiecte incluse pe lista Monumentelor istorice din biserica din Arles, un oras din sud-estul Frantei, a fost pus oficial sub acuzare si plasat sub control judiciar, a dezvaluit luni pentru AFP o sursa din sistemul judiciar francez. Preotul Stephane Cabanac,…

- Marea Britanie i-a furnizat Frantei ajutor suplimentar pentru securizarea frontierelor sale, a afirmat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acesta este un acord (Le Touquet) de care au beneficiat ambele parti, inca de la conceperea…

- Nathalie, vaduva lui Patrick Ekeng, si-a angajat un avocat francez si va actiona clubul Dinamo in judecata, in speranta ca justitia din Romania va face lumina in cazul mortii sotului ei. Sotia regretatului fotbalist nu si-a gasit nici acum un loc de munca si se afla intr-o situatie disperata. CANCAN.RO,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, in cadrul unei intalniri la Ierusalim cu ambasadorii NATO, ca serviciile secrete israeliene au contribuit la dejucarea „a zeci de atacuri teroriste majore in Europa“, unele implicand aviatia civila, relateaza „Times of Israel“.

- Autoritatile algeriene au decis sa interzica importul a aproximativ 900 de produse, inclusiv telefoane mobile, electrocasnice si legume, in incercarea de a reduce cheltuielile dupa scaderea veniturilor din petrol si gaze, arata un document al Ministerului Comertului consultat marti de Reuters.

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- 11 printi sauditi au fost arestati dupa ce s-au reunit la Riad pentru un protest rar fața de masurile de austeritate prin care statul nu le mai achita facturile la apa și curent. Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit la Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate…

- Protestele recente din Iran nu reprezinta o amenintare la adresa pacii si securitatii internationale, a declarat, vineri, Francois Delattre, ambasadorul Frantei la ONU, in cadrul sedintei Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un om a murit si alti 26 au fost raniti in urma unei furtuni puternice care a lovit, miercuri, teritoriul Frantei, iar zeci de mii de locuinte au ramas fara energie electrica, au anuntat autoritatile franceze, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- ”Glorie Ucrainei! Slava eroilor!” au strigat cei care i-au așteptat pe aeroport pe pe prizonieri. ”Dragi prieteni, pentru voi este o zi foarte importanta”, a declarat in limba ucraineana ambasadoarea Frantei, Isabelle Dumont, care l-a insotit pe presedintele Petro Porosenko in estul separatist…

- Un mehedințean, de 49 de ani, este acuzat de comiterea infracțiunii de contrabanda, dupa ce, ieri-dimineața, a fost depistat de polițiști transportand 1.000 de pachete de țigari de contrabanda. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, ieri-dimineața, in jurul orei 11.00, polițiștii din ...

- O instanta din Israel i-a eliberat, fara sa-i puna sub acuzare, pe trei cetateni turci suspectati ca ar fi agresat ofiteri de politie in timpul unor proteste la Ierusalim, potrivit unui oficial israelian, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…

- Autoritatile israeliene au arestat trei turisti turci in Ierusalim, in urma unui incident intamplat la intrarea intr-un loc sfant al musulmanilor, a declarat, sambata, un purtator de cuvant al politiei locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Pilotul francez Sebastien Loeb, care are in palmares noua titluri cucerite in Campionatul Mondial de raliuri (WRC), va reveni in sezonul viitor in aceasta competitie, urmand sa ia parte la trei curse sub culorile echipei Citroen, a anuntat constructorul francez, citat de agentia Reuters.