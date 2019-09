Sirene anuntand iminente tiruri cu rachete dinspre Fasia Gaza au fost auzite marti la Ashdod (sudul Israelului) in timp ce premierul Benjamin Netanyahu, in campanie pentru legislativele de la 17 septembrie, participa la un miting electoral, potrivit postului national de televiziune, relateaza AFP. Canalul public israelian Kan 11 a difuzat imagini in care membri ai serviciului de securitate al lui Benjamin Netanyahu se apropie de el in timp ce vorbea de la tribuna. Unul dintre ei i-a soptit la ureche, dupa care prim-ministrul a facut cu mana un gest de ramas bun si a parasit cladirea. Intr-un scurt…