Israel: Reuniune de securitate regională Rusia-Israel-SUA la Ierusalim Consilierii pentru securitate nationala din Israel, SUA si Rusia incep luni o reuniune de doua zile la Ierusalim, in cadrul careia vor fi dezbatute subiecte privind situatia de securitate din Orientul Mijlociu si in special Iranul, un adversar inversunat atat al Israelului cat si al SUA, transmite dpa. Conferinta este organizata intr-un moment in care tensiunile dintre SUA si Iran au crescut in ultimele zile ca urmare a doborarii unei drone americane de catre Iran si a anuntului ulterior al SUA referitoare la aplicarea de noi sanctiuni regimului de la Teheran. Premierul israelian Benjamin Netanyahu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Shinzo Abe incepe miercuri o vizita de doua zile la Teheran, in contextul tensiunilor sporite din ultima perioada dintre Iran si Statele Unite, informeaza dpa. Abe, primul sef de guvern al Japoniei care viziteaza Iranul in ultimii 41 de ani, are programate miercuri convorbiri…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca situatia politica a tarii nu va afecta proiectele comune SUA-Israel, dupa ce s-a intalnit joi la resedinta sa din Ierusalim cu oficialii americani Jared Kushner si Jason Greenblatt, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.In pofida votului de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca situatia politica a tarii nu va afecta proiectele comune SUA-Israel, dupa ce s-a intalnit joi la resedinta sa din Ierusalim cu oficialii americani Jared Kushner si Jason Greenblatt, relateaza dpa. In pofida votului de miercuri noapte…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca Israelul nu va lasa Iranul sa se doteze cu arma nucleara, dupa ce Teheranul a anuntat suspendarea unora dintre angajamentele sale luate în virtutea acordului încheiat cu marile puteri

- In aceste confruntari au murit un israelian si sapte palestinieni, scrie Haaretz, citat de News.ro. Rachetele au ajuns pana in Be'er Sheva, aflat in centrul Israelului. Israelul a lovit 200 de tinte Hamas din Fasia Gaza. Toate scolile din sud au fost inchise. Potrivit unui oficial militar, peste…

- Președintele SUA, Donald Trump, a comunicat miercuri ca a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a felicitat pentru victoria obținuta în scrutinul legislativ, informeaza Mediafax citând site-ul Ynetnews. "Toata lumea spune ca nu poate fi pace în Orientul…

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…