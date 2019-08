Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate israeliene impanzeau joi sectorul sensibil din Cisiordania ocupata, dupa descoperirea cadavrului unui tanar militar injunghiat de mai multe ori, un atac pe care premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu l-a catalogat ”terorist”, relateaza AFP.

- Alegerile anticipate au fost convocate dupa ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu nu a reusit sa formeze o coalitie guvernamentala in urma scrutinului din aprilie. Opozitia de stanga incearca sa se grupeze pentru a impiedica o noua victorie a partidului de dreapta Likud, aflat la putere din 2009.Barak,…

- Benjamin Netanyahu l-a depasit sambata pe David Ben-Gurion, parintele fondator al statului Israelul, ca cel mai longeviv prim-ministru al tarii, informeaza dpa si EFE. Netanyahu, in varsta de 69 de ani,...

- Fostul ministru de Externe al Romaniei, Mircea Geoana, a fost numit de Jens Stoltenberg ca secretar general adjunct al NATO, urmand sa preia funcția din luna octombrie, potrivit unui anunț oficial al NATO.

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a transmis Senatului cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual, intr-un dosar legat de modul in care acesta a angajat o consiliera in perioada…

- Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, a respins joi cererea premierului Benjamin Netanyahu, privind amânarea unei audieri, afirmând ca noile alegeri nu constituie o justificare suficienta a întârzierii procedurilor, relateaza Mediafax citând site-ul Ynetnews.com.…

- Intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, care este pozitia UDMR fata de o eventuala desemnare a lui Eckstein-Kovacs Peter la functia de Avocat al Poporului, liderul formatiunii a precizat ca a fost a fost informat despre aceasta propunere in timpul unei discutii cu liderul USR, Dan Barna.…

- Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul audierii pe care o programase pentru data de 10 iulie, este posibila punerea sub acuzare a premierului Netanyahu pentru luare de mita, frauda si abuz de incredere.Avocatii lui Benjamin…