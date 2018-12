Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii care au anchetat dosarul de corupție in care Benjamin Netanyahu și soția sa sunt suspectați de fapte de corupție au recomandat punerea sub acuzare a celor doi, scrie BBC News. Decizia privind punerea sub acuzare a prim-ministrului israelian și a soției sale ii va reveni procurorului general…

- Intr-un comunicat emis duminica, Netanyahu a afirmat: „Aceste recomandari au fost decise inainte sa inceapa investigatia”.„Sunt sigur ca in acest caz autoritatile relevante, dupa ce vor analiza situatia, vor ajunge la aceeasi concluzie: ca nu a fost nimic”, a adaugat el.In februarie,…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca nu s-a discutat in partid desființarea Primariei Municipiului București printr-o ordonanța de urgența, fiind o aberație a edilului Capitalei, potrivit Mediafax. „Nu s-a discutat niciodata in partid…

- Codrin Ștefanescu a spus ca ”numai coleg” nu se mai considera cu Adrian Țuțuianu, caruia ii va cere explicații despre ce a spus in inregistrarile aparute in presa. Secretarul general adjunct al PSD a facut un apel la colegii sai care dau informații false in spațiul public sa se potoleasca. ”O…

- Liviu Tudose, fostul procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti (PCA), trimis in judecata de DNA intr-un dosar de coruptie, se intoarce in Ministerul Public pe un post de conducere.

- Gradul si ritmul de implementare a angajamentelor asumate de catre Republica Moldova dupa aderarea in 2001 la Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), au fost discutate de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu directorul general adjunct al

- Un fost subprefect al judetului Constanta, Mustafa Levent Accoium, a fost numit in functia de secretar general adjunct la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, potrivit unei decizi publicate luni in Monitorul Oficial, conform news.ro.In 2014, Mustafa Levent Accoium a fost numit in functia de…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca social-democrații lucreaza in prezent la un slogan al campaniei de la referendumul pentru familie și ca mesajul unitar al PSD ar putea fi adoptat intr-o ședința largita a conducerii partidului.„Acum…