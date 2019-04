Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a inceput luni consultarile cu partidele care au intrat in parlament in urma alegerilor de saptamana trecuta, cu privire la viitorul guvern, cu a carui formare este foarte...

- Dupa doar o saptamana de la alegeri, presedintele Israelului, Reuven Rivlin, a inceput consultarile cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului guvern. Cel mai probabil, actualul premier, Benjamin Netanyahu, va fi desemnat oficial ca prim-ministru.

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a inceput luni consultarile cu partidele care au intrat in parlament in urma alegerilor de saptamana trecuta, cu privire la viitorul guvern, cu a carui formare este foarte probabil sa fie insarcinat sa se ocupe actualul premier Benjamin Netanyahu, informeaza dpa.…

- Daca liderii ACUM ar fi acceptat dialogul si chiar daca PDM are mai multe mandate in Parlament decat blocul ACUM, am fi dispusi sa le oferim celor de la ACUM conducerea viitorului Guvern, inclusiv functia de prim-ministru.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca, in aceasta saptamana, MFP "inchide" propunerea de modificare a OUG 114 in privinta bancilor si a Pilonului II de pensii, fixandu-si ca termen pentru "clarificarea" acestui act normativ finalul lunii martie. "Noi, la Finante,…

- Dupa ce a blocat în Parlament moțiunea simpla și a amânat votul, PSD crește presiunea pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-l amenința cu demiterea. La nivel oficial, social-democrații invoca refuzul acestuia de a da o ordonanța de urgența pe Codurile Penale. Miza reala a acestui scandal…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teudorovici, a anuntat in aceasta dimineata ca proiectul de buget este gata si ca va fi prezentat si adoptat in sedinta de guvern de maine. El a adaugat ca documentul va fi trimis apoi la Parlament si a subliniat ca prevede cresteri importante de fonduri in investitii, sanatate…

- Votul britanic de plecare din Uniunea Europeana a generat deja o serie de costuri, indiferent de calea pe care Brexit va merge de aici: unele daune sunt tangibile, cum ar fi locuri de munca, investiții și capital, iar altele mai puțin tangibile, cum este influența pe plan internațional, potrivit…