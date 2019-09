Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz s-au intalnit sa discute despre formarea unui eventual guvern de uniune dupa alegerile legislative care nu i-au departajat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Nici Netanyahu, liderul Partidului Likud (dreapta), si…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin vrea un Guvern ”stabil” din care sa faca parte Likudul premierului interimar Benjamin Netanyahu si Partidul ”Albastru-alb” al lui Benny Gantz, in urma alegerilor legislative de la 17 septembrie, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Sunt convins ca trebuie sa…

- Benjamin Gantz, liderul coalitiei de centru-stanga Albastru & Alb, a anuntat joi, dupa scrutinul parlamentar, ca intentioneaza sa formeze un guvern de uniune nationala in Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.Citește și: Reprezentanții Catena dau explicații dupa descinderile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a indemnat joi pe rivalul sau Benny Gantz sa participe la formarea unui guvern de uniune nationala, la doua zile dupa alegeri legislative in care nu s-a detasat niciun invingator, informeaza AFP. "In timpul alegerilor, am indemnat la formarea unui guvern de dreapta.…

- Palestinienii sunt dispusi sa dialogheze cu viitorul prim-ministru israelian, oricine ar fi acesta, a asigurat miercuri la Oslo ministrul palestinian de externe, a doua zi dupa alegerile legislative din Israel, informeaza France Presse. "Oricine ar fi responsabilul capabil sa formeze un guvern, noi…