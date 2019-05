Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica dimineata ca a ordonat armatei sa continue "loviturile masive" contra tintelor Hamas si ale Jihadului islamic din Fasia Gaza, ca raspuns la tirurile de racheta provenite din teritoriul palestinian."Am dat instructiuni pentru a continua…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat duminica dimineața ca a ordonat armatei israeliene sa îi loveasca și mai dur pe militanții din Fâșia Gaza și sa trimita forțe suplimentare în jurul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Anunțul premierului israelian vine dupa escaladarea,…

- UPDATE: Aproximativ 90 de rachete au fost lansate sambata din Gaza spre Israel, sistemul de aparare Iron Dome interceptand cateva zeci dintre ele, iar armata israeliana a raspuns cu lovituri aeriene, scrie haartez.com. Descris ca un „baraj masiv de rachete”, israelienii au raspuns atacului,…

- Patru palestinieni au murit vineri in Fasia Gaza, doi militanti Hamas in urma loviturilor aeriene din Israel si doi palestinieni in timpul protestelor de la granita enclavei, transmit dpa si Reuters. Loviturile armatei israeliene asupra unei pozitii militare a miscarii islamiste radicale Hamas au fost…

- Un individ din Fasia Gaza a tras focuri de arma, vineri, spre militari israelieni, in zona de frontiera, armata israeliana atacand, in replica, pozitii ale miscarii islamiste Hamas din teritoriul palestinian.Conform unor surse citate de site-ul Ynetnews.com, un individ a tras focuri de arma…

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit pozitii ale miscarii islamiste Hamas, dupa ce palestinieni au lansat incarcaturi explozive asupra barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, informeaza duminica AFP. Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, palestinieni au lansat incarcaturi explozive…

- Ministerul Apararii din Israel a anunțat ieri ca proiectul construcției unui gard de șase metri înalțime în jurul orașului Gaza a intrat în faza finala, informeaza Times of Israel. Bariera se va întinde pe 65 km în jurul enclavei și va fi construita…