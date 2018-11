Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica ca organizarea de alegeri anticipate ar fi o "greseala", in conditiile in care majoritatea prim-ministrului s-a redus la un vot in parlament (61 din totalul de 120) ca urmare a demisiei, miercuri, a ministrului apararii Avigdor Lieberman, relateaza AFP. "Intr-o perioada atat de sensibila din punct de vedere al securitatii, organizarea de alegeri ar fi o greseala", a declarat Netanyahu in deschiderea sedintei consiliului de ministri. El urmeaza sa se intalneasca cu ministrul de finante Moshe Kahlon la sfarsitul zilei, al carui sprijin este…