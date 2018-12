Stiri pe aceeasi tema

- Toate partidele din coalitia la putere in Israel au cazut de acord sa organizeze alegeri parlamentare anticipate la inceputul lunii aprilie 2019, a anuntat, luni, Likud, partidul de dreapta al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, informeaza France Presse si The Times of Israel, citate

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, si-a anuntat miercuri demisia din guvernul lui Benjamin Netanyahu, in semn de protest fata de armistitiul incheiat de Israel cu gruparile palestiniene in Fasia Gaza, relateaza Reuters, DPA si AFP, informeaza Agerpres.Lieberman a cerut organizarea…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, și-a anunțat miercuri demisia din guvernul lui Benjamin Netanyahu și a cerut alegeri anticipate, a doua zi dupa un acord indirect incheiat de Israel cu gruparile palestiniene privind incetarea focului in Fașia Gaza, scrie AFP.

