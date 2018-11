Israel: Parlamentul va dezbate un proiect de lege privind condamnarea la moarte a atacatorilor palestinieni

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul trebuie sa inițieze un nou proiect legislativ de Cod Administrativ, a carui baza sa fie proiectul votat de mai multe partide parlamentare și declarat neconstituțional de CCR, susține liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, scrie Mediafax.Cseke Attila a declarat marți, corespondentului…

- În ciuda criticilor vehemente ale societii civile Camera Deputailor urmeaz s adopte proiectul de Lege pentru prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului. Proiectul este iniiat de Guvern în vederea transpunerii celei dea patra Directive Europene privind Splarea Banilor (E...

- Liderul Moderaților, principal component a Alianței de centru-dreapta in Parlamentul suedez, a anunțat duminica, 14 octombrie, ca a renunțat “deocamdata" sa incerce sa formeze un guvern potrivit Le Monde citat de Rador.

- Clasa politica luata la gramada nu a avut si nu are nici in continuare credibilitate. In toate sondajele nu s-a ridicat mai sus de piciorul broastei. Si acum increderea in cel mai inalt forum al democratiei, Parlamentul, un fel de biserica in care se aduna alesii poporului, nu trece de 12-13%. Multa…

- In perioada 10 ndash; 12 octombrie, secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, Nicolae Nasta, a participat la reuniunea ministrilor apararii din Europa de Sud Est South eastern Europe Defence Ministerial SEDM , eveniment gazduit in acest…

- Proiectul de modificare a Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun va fi dezbatut marti in Camera Deputatilor, urmarindu-se intr-o prima faza interzicerea utilizarii țigarilor electronice și a produselor din tutun

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat marți (11 septembrie) decizia Statelor Unite de a inchide Biroul Reprezentanților Palestinieni la Washington, ultima dintr-o serie de masuri luate de Donald Trump impotriva palestinienilor. In aceeași zi, palestinienii au anunțat ca și-au intetit eforturile…

- Cu ocazia unui vot de incredere retransmis la radio, dl Karbassian a pierdut increderea cu 137 de voturi la 121 și doua abțineri. Este o infrangere pentru guvernul președintelui Hassan Rohani, care se confrunta cu o criza economica pe fondul restabilirii sancțiunilor americane, potrivit Rador, care…