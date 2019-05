Israel - Palestina, tiruri de rachete. Palestinienii anunţă o încetare a focului în Fâşia Gaza Nicio confirmare in acest sens nu a venit din partea israeliana, care - in general - se abtine sa confirme astfel de armistitii. Dar odata cu apropierea lunii sfinte a Ramadanului, tirurile cu rachete palestiniene si represaliile israeliene care au zguduit de sambata orasele israeliene din vecinatatea Gazei si enclava insasi s-au oprit efectiv inainte de rasaritul soarelui in momentul in care a fost anuntata incetarea focului. Conflictul a escaladat a escaladat Dupa doua zile de tensiuni, care au dus la moartea a patru persoane de partea israeliana si a 23 de palestinieni, Egiptul - mediatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

