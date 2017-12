Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Central al Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a votat duminica o rezolutie cerand parlamentarilor acestuia sa actioneze in favoarea anexarii Cisiordaniei, teritoriul palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, relateaza AFP. Citeste si: Papa…

- Un tribunal din Cairo l-a condamnat sambata pe fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi si alte 19 persoane la cate trei ani de inchisoare, pentru insultarea structurilor judiciare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Noua lege, care a fost aprobata cu 59 de voturi pozitive si 54 de voturi impotriva, interzice politiei sa informeze daca au gasit suficient de multe probe intr-o ancheta, inainte ca procurorii sa ia o decizie finala.Premierul israelian Benjamin Netanyahu este suspectat in doua cazuri, in…

- Proiectul legislativ a fost adoptat, dupa o dezbatere maraton, cu 59 de voturi pentru si 54 impotriva, dintr-un total de 120 de membri ai Knessetului. Textul prevede ca politia nu mai poate recomanda procurorului general inculpari in urma anchetelor desfasurate de aceasta. Benjamin…

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Israelul isi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) inainte de sfarsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE.

- Petronelei, fetita de 8 ani, din Raducaneni, judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, este in stare extrem de grava. Mama ei a solicitat transferul din Timisoara pentru inceperea chimioterapiei acasa, transplantul medular fiind exclus.

- Aflata in fata judecatorilor, femeia de 36 de ani a jurat ca nu a vazut metroul cand a impins-o pe Alina Ciucu pe sine si i-a dat cu piciorul in cap. Mai mult, ea a spus ca aceeasi situatie se regaseste si in cazul Alexandrei, prima victima care a reusit sa scape in ultima secunda din mainile criminalei.

- Saakasvili a intrat in Ucraina in septembrie, desi ii fusese retrasa cetatenia ucraineana in urma unei dispute prelungite cu autoritatile de la Kiev. Georgia vrea ca el sa fie extradat, fiind inculpat in tara sa natala pentru patru capete de acuzare, inclusiv abuz de putere. Saakasvili spune ca acuzatiile…

- Instanța suprema a respins excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan, cunoscuta ca judecatoarea lui Dan Voiculescu, inlocuind excluderea cu mutarea disciplinara a acesteia pentru șase luni la Curtea de Apel Targu Mureș. „Cu majoritate: Admite recursurile declarate de parata Bogdan Camelia si intervenienta…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit data la care se vor pronunta in dosarul in care Cecilia Chirvasuta, medic cardiolog, si Marcela Vlad, asistent medical, ambele angajate ale Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, au fost condamnate, in prima instanta, pentru luare de mita. Instanta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie definitiva in dosarul in care membri ai doua clanuri rivale de interlopi – „Camatarii” si „Sportivii – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni comise cu violenta, inclusiv impuscaturi in plina strada. Pronuntarea a fost amanata…

- Andi Topala Protestatarii #Resist din SUA care au demonstrat pe strazile din SUA in ziua instalarii lui Donald Trump, ales democratic președinte, vor fi cercetați pentru fapte antisociale, respectiv crime contra ordinii de drept (felony riot), care fac parte dintr-un soi de terorism domestic. ONG-urile…

- La Primaria Alba Iulia a avut loc in aceasta dimineața prima intalnire cu o parte dintre proprietarii expropriați din blocul ”Turturica”, pentru negocierea sumelor oferite de administrația locala in urma expertizei facute pentru fiecare locuința in parte. In general oamenii sunt foarte nemulțumiți de…

- Primarul din Constanța, Decebal Fagadau, și fostul edil al municipiului, Radu Mazare, sunt cercetați de DNA pentru infracțiuni privind eliberarea unei autorizații de construcție a unui hotel din stațiunea Mamaia. Decebal Fagadau, primar al municipiului Constanța, fost viceprimar la data faptelor,…

- Zeci de mii de israelieni au participat sâmbata, la Tel Aviv, la "Marșul Rușinii", un protest îndreptat împotriva corupției și a aprobarii, într-o prima forma, a unei propuneri de lege care l-ar putea proteja pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu în investigațiile…

- Participanții s-au adunat pe bulevardul Rothschild, de unde au mers pana la piața Habima, scandand contra lui Netanyahu și a corupției guvernului. Conform estimarilor televiziunii israeliene 10 și ale organizatorilor, aproximativ 20.000 de oameni au luat parte la manifestație.Protestul…

- Instanța a decis s-o condamne pe Crinela Marc la o pedeapsa de un an și jumatate, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe un termen de 3 ani. Totodata, ea nu va mai avea dreptul sa exercite profesia de cadrul didactic timp de 5 ani dupa executarea pedepsei principale, nu are dreptul…

- Individul care a atacat trei femei la mijlocul lunii septembrie si le-a talharit a aflat cati ani va sta in inchisoare. Judecatorii lugojeni au decis ca Darius Tiberiu Baczoni sa stea in puscarie doi ani si sase luni. Magistratii l-au gasit vinovat si l-au condamnat pentru fiecare talharie la un an…

- Comediantul clujean Mircea Bravo a postat un nou clip de senzație, tema fiind traficul infernal din Cluj-Napoca. Sceneta în care a jucat Mircea Bravo și un alt colaborator, îmbracat în costum de polițist, ironizeaza traficul clujean. Practic, scenariul…

- Plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa voteze luni o solicitare a deputatului PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, de a extinde atributiile comisiei speciale parlamentare pe care o conduce asa incat aceasta sa se pronunte pe orice proiect de lege aflat in dezbatere parlamentara sau care…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a fost achitat în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA ca l-ar fi mituit pe fostul primar al Ploieștiului, Iulian Badescu. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) își susțin soluția de achitare,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, vineri, contestația in anulare depusa de avocații omului de afaceri Gabriel ”Puiu” Popoviciu, care cere anularea pedepsei de 7 ani de inchisoare primita in dosarul ”Ferma Baneasa”. Popoviciu nu a executat nicio zi din pedeapsa, pentru ca la momentul deciziei…

- Tribunalul Constanta a admis azi acordul de recunoastere a vinovatiei stabilit intre DNAndash; Serviciul Teritorial Constanta si inculpatul Chiriluta Bogdan Florin. Cel in cauza a fost condamnat la pedeapsa de doi ani si trei luni de inchisoare. Instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub…

- Pe data de 9.11.2017, pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 30940 212 2017, Sectia Civila, materie civil, obiectul reprezentativitate sindicat, stadiul procesual fond. Sindicatul ARCA al lucratorilor din Autoritatea Navala Romana este petent in acest dosar. Deocamdata, nu a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca a comunicat Statelor Unite si Rusiei ca Israelul va continua sa actioneze de-a lungul granitei siriene conform nevoilor sale in domeniul securitatii, chiar daca cele doua puteri incearca sa obtina un armistitiu, relateaza Reuters. 'Ne controlam…

- Referindu-se la prezenta la DNA a numarului 1 in cadrul PSD, urmata de aflarea acuzatiilor pe care DNA-ul i le aduce lui Liviu Dragnea in cel de-al treilea dosar in care este vizat, presedintele executiv al formatiunii social-democrate a pus accent pe faptul ca instanta decide daca spusele procurorilor…

- Intrebat daca social-democratii se simt ”hartuiti”, Badalau a raspuns: "In PSD exista un sentiment de genul asta tinand cont ca in ultima perioada mai ales la adresa presedintelui partidului nostru au fost extrem de multe verificari de genul asta si mai ales ca si presa a anticipat unele". Presedintele…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Spaniei a decis joi eliberarea pe o cautiune de 150.000 de euro a presedintele parlamentului Cataloniei, Carme Forcadell, scrie ziarul El Pais, citat de Reuters, conform Agerpres.Forcadell si alti cinci membri ai legislativului provinciei au fost audiati…

- Sorin Grindeanu, președinte al ANCOM Fostul premier, Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva. Fostul premier, Sorin Grindeanu a primit votul parlamentarilor pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a semnat marti, 7 noiembrie, un contract de consultanta juridica si financiara cu firma SCA Bohalteanu si Asociatii, in cadrul operatiunii de capitalizare a Postei Romane, a anuntat Ministerul Comunicatiilor. Firma, selectata in urma depunerii mai multor oferte,…

- Organizatorii au interzis discursurile politice și au insistat asupra unitații. "Dorim sa organizam in acest an adunarea sub o deviza care sa ne uneasca in loc sa ne divizeze", a afirmat grupul Darkenu, unul dintre organizatorii evenimentului.Imaginile luate de camerele video plasate pe…

- Yitzhak Rabin a fost asasinat la 4 noiembrie 1995 la finalul unui discurs în cursul unei manifestații pentru pace care reunise zeci de mii de persoane în centrul Tel Avivului. Ucigașul sau, Yigal Amir, este un militant de extrema dreapta care se opune cu înverșunare Acordurilor…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri, dupa audierea omului de afaceri Adrian Sarbu, ca acesta a vorbit despre "implicarea persoanelor din conducerea SRI in ceea ce inseamna Grupul Intact, despre faptul ca a fost martor cand Coldea…

- Consiliul Concurenței a caștigat irevocabil procesul cu Panasonic, dupa ce in 2014 compania a contestat in instanța amenda in valoare de circa 210.000 lei primita pentru participarea la o ințelegere anticoncurențiala in cadrul campaniilor de tip buy-back. Potrivit unui comunicat de presa…

- Sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, deja acuzata pentru comportamentul sau fata de angajati ai resedintei sefului guvernului, face obiectul unor noi acuzatii de rele tratamente din partea unei angajate, au relatat luni media israeliene, preluate de AFP.Acest dosar si multe alte…

- Consiliul Superior al Magistraturii din Portugalia a anuntat joi deschiderea unei anchete in cazul unui verdict al unei instante judecatoresti din Porto care justifica actele de violenta ale unui barbat asupra sotiei sale, care a fost batuta din cauza infidelitatii.

- Judecatorii din Tribunalul Constanta se vor pronunta azi in dosarul in care Dragos Poteleanu, in calitate de director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate CJAS Constanta, este suspectat de luare de mita. Instanta va avea in atentie cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia…

- Acord de recunoaștere a vinovației respins definitiv de catre instanța. Accidentul mortal al carui victima a fost un tanar de 19 ani din Lancram, retrimis la Parchet pentru emiterea unui rechizitoriu! Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar de ”ucidere din culpa” in care…

- Magistratii Tribunalului Ilfov au respins, luni, cererea de elibareare conditionata formulata de Cristi Borcea, dupa ce un judecator de la Judecatoria Sectorului 4 a decis pe data de 4 octombrie ca fostul actionar al Dinamo poate fi eliberat dupa 2/3 din pedeapsa la care a fost condamnat in dosarul…

- Fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, Danut Capatana, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Constanta, intr-un nou dosar, la doi ani si trei luni pentru abuz in serviciu in forma continuata si noua luni pentru conflict de interese in forma continuata. Instanta…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți ca opozantul rus Alexei Navalnîi și fratele sau Oleg Navalnîi au fost privați de dreptul la un proces echitabil în așa-numitul dosar „Yves Rocher”, judecat în Rusia. Instanța a decis ca statul…

- Magistratii Curtii de Apel Galati au admis, vineri, cererea fostului inspector scolar general din Vrancea, Dorin Cristea, de suspendare a ordinului Ministerului Educatiei Nationale privind demiterea sa din functie. Decizia instantei este executorie si poate fi atacata cu apel in termen de cinci zile.…

- Direcția Naționala Anticorupție a primit o noua lovitura de la o instanța de judecata in aceeași zi in care un fost șef de poliție a fost achitat definitiv pentru ca „fapta nu este prevazuta de legea penala”. Inca un dosar instrumentat de DNA se deovedește a fi fost intocmit cu grave nereguli. Potrivit…

- Președintele turc Recep Erdogan a declarat ca nu recunoaște anexarea Crimeei de catre Rusia. Potrivit oficialului turc, Turcia „va continua sa susțina suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritoriala”. Dupa discuțiile cu președintele ucrainean Petro Poroșenko de la Kiev, raspunzand la intrebarea…

- In ultimele luni, furnizorii de ulitima instanta au trimis consumatorilor casnici de energie electrica noi contracte de furnizare a energiei, insotite de conventii de consum. Clientilor li se cere sa le semneze si sa le trimita inapoi furnizorilor, iar foarte multi clienti isi pun intrebarea de ce li…