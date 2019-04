Modelul de semineu potrivit casei tale

Dupa ce, in Antichitate, focul a fost folosit in pesteri, apoi in locuinte (in adevaratul sens al cuvantului), astazi, tot mai multi romani opteaza pentru diverse tipuri de semineu pe lemne, unele mai simple, altele foarte complex alcatuite, potrivite stilului arhitectural al locuintei pe care o detin. Semineul – elementul… [citeste mai departe]