Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni israelieni au fost raniti in urma unui atac cu vehicul comis vineri la periferia orasului Ierusalim, in Cisiordania, afirma armata israeliana, citata de site-ul Ynetnews.com.Cei doi israelieni, in varsta de 17 si 19 ani, au fost loviti de un vehicul intr-o statie de autobuz din…

- Un militar israelian a fost ucis intr-un atac islamist comis joi in Cisiordania, anunta armata israeliana, care a lansat o operatiune de amploare pentru capturarea autorilor, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel preluat de mediafax.Corpul unui militar israelian in…

- Premierul în exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a parut sa confirme, joi seara, ca armata israeliana a lansat un atac cu racheta în sudul Siriei, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel. "Ne aparam permanent", a declarat Benjamin Netanyahu,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica ca va analiza "corect si deschis" viitorul plan american de solutionare a conflictului israeliano-palestinian, informeaza AFP si dpa. "Nu inteleg cum au respins palestinienii planul inainte chiar de a lua cunostinta despre continutul…

- O noua racheta trasa din enclava palestiniana Gaza a cazut peste o cladire la Sderot, a informat primaria acestui oras din sudul Israelului, transmite AFP. Cladirea era goala in momentul in care a cazut racheta in cursul serii, a precizat primaria intr-un comunicat. Armata israeliana a confirmat ca…

- Aspectele economice ale acestui plan destinat sa rezolve conflictul israeliano-palestinian urmeaza a fi dezvaluite la 25 si 26 iunie la o conferinta organizata la Manama, in Bahrein. El a fost deja respins de palestinieni, care considera ca Washingtonul nu este un interlocutor credibil din cauza…

- Benjamin Netanyahu a parut sa obțina o victorie solida în aprilie, când partidele de dreapta care se angajasera sa-l susțina pentru înca un mandat de premier al Israelului au câștigat majoritatea în Knesset, parlamentul țarii, scrie The Washington Post conform Rador.Parea…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat o poziție antiaeriana siriana care a deschis focul asupra unuia dintre avioanele sale militare, iar mass-media din Siria a transmis ca un militar a fost ucis in ceea ce a numit o "agresiune israeliana", relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Liviu…