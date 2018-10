Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, a afirmat luni ca Israelul incearca ''sa justifice o alta agresiune'' cu acuzatii false referitoare la locatii cu rachete in apropiere de aeroportul din Beirut care apartin miscarii siite libaneze Hezbollah, sustinuta de catre Iran, relateaza agentia Reuters…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat miercuri seara la New York despre conflictul israeliano-palestinian si despre situatia din Fasia Gaza, au anuntat cele doua parti joi, relateaza AFP preluta de news.roIn cursul intalnirii lor,…

- Presedintii francez Emmanuel Macron si egptean Abdel Fattah el-Sisi au ”subliniat urgenta unei dezescaladari si unei sustineri umanitare a (Fasiei) Gaza”, intr-o convorbire la telefon, joi, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Presedintele francez ”a salutat eforturile egiptene in vederea unor progrese…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a cerut duminica o incetare a focului totala de catre Hamas in Gaza, intr-o prima declaratie facuta dupa escaladarea violentelor in zona in ultimele zile, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a anulat joi vizita planificata in Columbia, mentionand 'situatia din sudul tarii', informeaza agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres. Anularea neasteptata a vizitei intervine in contextul informatiilor privind progresele inregistrate in negocierile…