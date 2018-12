Israel: Netanyahu afirmă că nu va demisiona dacă va fi inculpat Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP.



Intrebat despre acest lucru de un jurnalist israelian in cadrul unei conferinte de presa de la Rio de Janeiro, unde efectueaza o vizita oficiala, Netanyahu a declarat ca nu va demisiona "in caz de convocare pentru audiere de catre procurorul general inainte de alegeri", o procedura obligatorie inainte de inculpare.



Premierul israelian a decis sa convoace alegeri

Sursa articol si foto: agerpres.ro

