- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat marti ca vrea ca o noua colonie israeliana din Inaltimile Golan sa poarte numele presedintelui american Donald Trump, relateaza dpa si EFE.Israelienii au fost "profund miscati" de decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va merge joi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat serviciile sale marti. Va fi prima întâlnire dintre cei doi de la recunoașterea, pe 25 martie, de catre președintele Donald Trump a suveranitații…

- Cum nimeni nici macar nu mai incearca sa pretinda ca Donald Trump nu intervine in alegerile din Israel de partea premierului Benjamin Netanyahu, singura intrebare care se pune dupa anuntul presedintelui SUA, potrivit caruia "a sosit timpul ca Statele Unite sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei TGRT Haber, Erdogan a afirmat ca declaratia presedintelui Donald Trump privind Inaltimile Golan…

