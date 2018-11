Ministrul israelian al educatiei Naftali Bennett, cu o pozitie-cheie in coalitia de guvernare, a semnalat luni ca ramane in cabinetul condus de premierul Benjamin Netanyahu, indepartand astfel deocamdata perspectiva alegerilor anticipate, transmite AFP. Guvernul considerat cel mai de dreapta din istoria Israelului a fost aruncat intr-o criza odata cu demisia ministrului apararii, ultranationalistul Avigdor Lieberman, miercuri, ca protest fata de incetarea focului incheiata in ajun cu gruparile palestiniene din Fasia Gaza. Naftali Bennett, al carui partid Caminul Evreisc conditionase ramanerea…