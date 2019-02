Stiri pe aceeasi tema

- Acum un an, in data de 6 februarie 2018, SpaceX scria istorie dupa lansarea cu succes in spațiu a rachetei Falcon Heavy. CEO-ul Elon Musk s-a gandit atunci și la o incarcatura originala pentru cea mai puternica racheta produsa pana acum de compania pe care o conduce.

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a doborât luni recordul celui mai redistribuit tweet din istorie, cu un mesaj în care promitea un premiu de peste 8.000 de euro abonaților sai, scrie AFP.Barbatul a publicat sâmbata un tweet, în japoneza, în care promitea, prin…

- Deputatul PSD Mircea Draghici, refuzat de Klaus Iohannis pentru functia de ministru al Transporturilor, ii transmite sefului statului ce s-ar fi intamplat daca era numit in Guvern: "Am fi avut amandoi ocazia sa intram in istorie!".

- Mircea Draghici, refuzat de Klaus Iohannis pentru Ministerul Transporturilor, il acuza pe seful statului ca pune interesul personal inaintea tarii. Originar din Pitesti, Mircea Draghici, vede ca o chestiune simbolica faptul ca, la randul sau, Klaus Iohannis provine din Sibiu, orasul situat la celalalt…

- Mircea Draghici a reactionat pe Facebook, dupa ce presedintele Klaus Facebook a anuntat ca va refuza propunerile coalitiei de guvernare pentru conducerea Ministerelor Transporturilor si Dezvoltarii – Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu.

- Refuzat de Iohannis pentru Transporturi, Mircea Draghici ii transmite pe Facebook un mesaj președintelui in care susține ca "am fi avut amandoi ocazia sa intram in istorie". "Nu binele Romaniei și proiectele pentru țara sunt prioritatea dumneavoastra. Ci, așa cum v-ați și inceput declarația de astazi,…

- O racheta a SpaceX a efectuat duminica prima sa lansare a unui satelit de navigatie al armatei Statelor Unite, de la baza Cape Canaveral din Florida, transmite Reuters.Racheta Falcon 9 a decolat la ora locala 8:51 a.m. (13:51 GMT), cu un satelit GPS in valoare de aproximativ 500 de milioane…

- O racheta din gama Falcon 9 a companiei SpaceX care transporta un sistem de pozitionare globala prin satelit (GPS), in virtutea unui contract incheiat cu armata americana, a fost lansata duminica de la baza Cape Canaveral din Florida, informeaza Reuters. Lansarea satelitului militar american,…