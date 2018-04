Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat luni ca a anulat un proiect controversat de expulzare a migrantilor africani, semnand un acord cu ONU pentru reinstalarea unei parti a acestora in tari occidentale, transmite AFP.'Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Israelul au ajuns la un acord ce…

- 14 țari membre ale Uniunii Europene, intre care și Romania, au decis sa expulzeze diplomați ruși. Potrivit presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, masura se inscrie in raspunsul coordonat al statelor membre la otravirea, pe teritoriul britanic, a fostului spion rus, Serghei Skripal, incident…

- Cazul Skripal: Romania a decis expulzarea unui diplomat rus Foto: MAE. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a anuntat ca 14 tari membre ale Uniunii vor expulza diplomati rusi, un raspuns coordonat al statelor membre la otravirea pe teritoriul britanic a fostului spion rus, Serghei…

- Comandamentul Multinational al Diviziei Sud-Est Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE),…

- Astazi, 22 martie, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica” din Cincu, judetul Brasov, este organizata Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului ,, Dacian Lancer 18”, incepand cu ora 11.30. Exercițiul are rol de evaluare a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est – MNDSE,…

- Prin comparație cu serviciile secrete din cele mai puternice 10 state membre din NATO, numarul de angajați al SRI este cel mai mare raportat la populația Romaniei. Asta arata o analiza comparativa, realizata de Romania Curata, care releva faptul ca Serviciul Roman de Informații beneficiaza de cel mai…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un nou concert simfonic sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Matei Pop, avandu-l ca solist pe Razvan Dragnea (pian). In program: Ludwig van Beethoven - Uvertura la Coriolan, op.…

- INDIAN WELLS 2018: Federer s-a impus intr-o ora si 22 de minute si va evolua in penultimul act cu croatul Borna Corici, locul 49 ATP, care a trecut in sferturi, cu 2-6, 6-4, 7-6 (3), de sud-africanul Kevin Anderson, locul 9 ATP si cap de serie numarul 7. Elvetianul este detinatorul trofeului…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…

- Primarul comunei Vulturu, Nicușor Pacuraru, spera ca anul acesta sa inceapa lucrarile de montare a 100 de centrale eoliene. Proiectul este derulat de un grup de firme de investitori din Germania, Italia și Japonia, care vor investi peste 300 de milioane de euro in construcția a aproximativ…

- Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) a evacuat 1.334 de refugiati din Libia catre terte tari si spera ca numarul total al celor evacuati sa ajunga la 8.000 in acest an, potrivit unui anunt facut miercuri de catre reprezentantul sau in Libia, Roberto Mignone, citat de AFP. ''Pana in…

- Procurorii DNA au intensificat in 2017 activitațile de colaborarea judiciara internaționala și au intocmit 91 de cereri de asistența judiciara internaționala pentru administrarea de probe in state precum Coreea de Sud, Panama sau Insulele Virgine. Astfel Biroul de legatura cu instituții similare din…

- Roma va interzice accesul masinilor diesel in centrul orasului incepand cu anul 2024, a anuntat primarul capitalei italiene, conform The Guardian, transmite News.ro . Roma este unul dintre orasele europene cu cel mai intens trafic si gazduieste mii de monumente istorice care sunt afectate de nivelul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea întrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata în…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Norvegia este urmata in clasament…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romania in concurs pe 23 februarie. 13,15 biatlon: stafeta masculina (4×7,5 km; TVR2, TVR HD, Eurosport 1) – Cornel Puchianu,…

- Varsovia a respins duminica acuzatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a catalogat sambata drept 'scandaloase' afirmatiile omologului sau polonez Mateusz Morawiecki despre 'autori evrei' ai Holocaustului, relateaza AFP. "Afirmatiile premierului Mateusz Morawiecki…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP. Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc o responsabilitate…

- Rapperul Eminem a lansat videoclipul piesei „River”, o colaborare cu Ed Sheeran, care a generat peste 5,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore. Single-ul „River" este inclus pe cel mai recent album semnat Eminem, „Revival", lansat in decembrie 2017.In scurt timp, piesa a ajuns pe…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat implicit state europene precum Germania pentru nivelul cheltuielilor de aparare, apreciind ca aceste tari se comporta precum niste 'blatisti' in NATO, profitand de umbrela protectoare comuna, transmite AFP. ''Cine pune in…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- JO 2018. Orasul PyeongChang a obtinut, la 6 iulie 2011, dreptul de organizare a "Olimpiadei albe" dupa ce si-a depus candidatura de trei ori consecutiv, in 2010, 2014 si 2018, potrivit site-ului Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. PyeongChang este un district aflat in partea de nord-est…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Tirgu Mures anunta candidatii straini ca a fost publicat calendarul de desfasurare a admiterii, sesiunea martie-aprilie 2018, la programele de studiu in limba engleza de la Medicina si Medicina Dentara. UMF Tirgu Mures pune la dispozitia candidatilor straini…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a intrerupt in mod public pe ministrul german de Externe Sigmar Gabriel pentru a-l corecta cu privire la pozitia Guvernului israelian referitoare a crearea unui stat palestinian care sa coexiste cu Israelul, relateaza AFP. ”Stiti ca Germania este foarte favorabila…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce a pierdut…

- Grecia a inregistrat in 2017 un numar total de 58.661 de solicitari de azil, reprezentand 8,5% din numarul total de cereri in Uniunea Europeana, o situatie considerata "disproportionata", a anuntat vineri Biroul elen pentru azil, relateaza AFP. Aceste cifre fac din Grecia, tara cu 11 milioane de…

- Un nou semnal de alarma vine din partea oamenilor de stiinta care sunt foarte ingrijorati deoarece cerbii din America de Nord mor de o boala misterioasa ce distruge treptat sistemul nervos. Boala de debilitare cronica sau “boala cerbului zombie”, a fost observata pentru prima oara in 1968 la Fort Collins,…

- Un tren a deraiat, joi, in jurul orei 7:00, in Pioltello Limito, o suburbie din Milano, au anunțat autoritatile italiene. Potrivit echipelor de salvare, sunt doi morți si mai multi raniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Este "inacceptabil" ca tari din Uniunea Europeana sa refuze sa participe la primirea de solicitanti de azil pentru a mai reduce povara de pe umerii unor state membre ca Grecia si Italia, afirma, intr-un interviu pentru AFP, comisarul european pentru migratie, Dimitris Avramopoulos. El…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pâna la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducând la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmit Reuters si publicatia Irish Times. …

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, a marcat duminica seara cel de-al 366-lea sau gol in prima liga spaniola de fotbal, depasind cu aceasta ocazie recordul legendarului atacant german Gerd Muller, informeaza presa sportiva internationala.Muller, autorul a 365 de goluri…

- Nationala de handbal a Romaniei a debutat cu o victorie in campania de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2019, ce va fi gazduit in Germania si Danemarca. Tricolorii s-au impus, joi seara, impotriva Italiei, in deplasare, scor 34-24 (18-13), la capatul unei partide fara emotii…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Israelul ar trebui sa inceteze sa trimita inapoi in Africa in mod fortat zeci de mii de migranti, a indicat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), sugerand ca unii ar putea fi relocati in Europa sau in alte tari, relateaza agentia Reuters. Israelul a anuntat miercurea trecuta ca…

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Rwanda si Uganda au dezmintit vineri informatii privind existenta unor acorduri cu Israelul pentru reprimirea migrantilor africani, transmite Reuters.Israelul anuntase miercuri ca va plati mii de migranti africani pentru a-i determina sa se intoarca in tarile lor de origine sau in alte state.…

- Schioarea Raluca Ciocanel (legitimata la CSS Blaj), desemnata luna trecuta sportiva numarul unu a judetului Alba in 2017, se pregateste intens pentru cel mai important moment al carierei: prezenta la Jocurile Olimpice din 2018, la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Loturile olimpice…

- Guvernul german si-a aparat joi noua lege împotriva asa-numitelor mesaje de 'ura' si a 'stirilor false', taxata însa drept cenzura de extrema dreapta, dar si de sectorul jurnalistic, informeaza agentia EFE. 'Libertatea de exprimare protejeaza opiniile reprobabile sau…