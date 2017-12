Israel: Lege pentru protejarea reputației suspecților, adoptată în Israel Proiectul legislativ a fost adoptat, dupa o dezbatere maraton, cu 59 de voturi pentru si 54 impotriva, dintr-un total de 120 de membri ai Knessetului.



Textul prevede ca politia nu mai poate recomanda procurorului general inculpari in urma anchetelor desfasurate de aceasta.



Benjamin Netanyahu a acceptat ca textul initial sa fie modificat astfel incat sa nu se aplice dosarelor care il privesc si pentru care a fost interogat de politie de sapte ori in ultimele luni.



El a anuntat deja ca nu are intentia sa demisioneze daca politia va recomanda inculparea sa.



