- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…

- Avocatii lui Benjamin Netanyahu s-au declarat increzarori, miercuri, in evitarea unei inculpari a premierului in exercitiu, in prima zi a unor audieri in justitie, care il suspecteaza de fraude, coruptie si abuz de incredere, relateaza AFP, potrivit news.ro.Avocatii au sosit miercuri la sediul…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a solicitat, joi, ca audierea pentru procesul de saptamana viitoare, in care este acuzat de fapte de corupție, sa fie transmisa in direct, astfel incat publicul sa-i "poata auzi partea", relateaza site-ul agenției Reuters.Premierul israelian in…

- Netanyahu a sustinut ca nu are "nimic de ascuns" si i-a solicitat procurorului general aprobarea pentru transmisiune. La audierile de miercurea si joia viitoare urmeaza de fapt sa se prezinte doar avocatii sai. Procurorul general Avichai Mandelblit a anuntat inca din februarie ca intentioneaza…

- "Presedintele Trump a spus luni ca alegerile vor fi stranse, va pot garanta in aceasta dimineata ca sunt foarte stranse", a spus Netanyahu, cerandu-le israelienilor sa voteze, dupa ce a votat el insusi la Ierusalim insotit de sotia sa Sara. Presedintele american a declarat luni ca se asteapta…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a exprimat, într-o conversație telefonica avuta cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, susținerea SUA fața de dreptul Israelului de a se apara în fața amenințarii venite din partea Iranului, a informat duminica Departamentul de Stat, scrie Mediafax,…

- Benjamin Netanyahu l-a depasit sambata pe David Ben-Gurion, parintele fondator al statului Israelul, ca cel mai longeviv prim-ministru al tarii, informeaza dpa si EFE. Netanyahu, in varsta de 69 de ani, a fost prim-ministru un total de 4.876 zile, sau mai mult de 13 ani. A fost prim-ministru…

