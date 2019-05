Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost grav ranite in urma exploziei unui vehicul-capcana in orasul israelian Haifa, in ceea ce pare a fi o reglare de conturi intre grupuri interlope, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Explozia a avut loc vineri in zona Hanasi din orasul Haifa. Un…

- Atentat in fostul fief al Statului Islamic - Cel puțin o mașina-capcana a explodat in orașul Raqqa provocand mai multe victime Portalurile de știri kurde au transmis ca o mina a explodat, urmata de doua mașini-capcana care a lasat mai mulți morși, inclusiv femei și copii. Alte mijloace mass-media…

- Cel puțin o mașina-capcana a explodat marți in orașul Raqqa controlat de Forțele Democratice Siriene, provocand mai multe victime, a anunțat presa locala kurda și araba, relateaza Reuters potrivit mediafax. Portalurile de știri kurde au transmis ca o mina a explodat, urmata de doua mașini-capcana…

- Un vehicul a explodat la trecerea unui convoi militar, in apropierea principalei baze americane din Afganistan, Bagram, au anuntat luni autoritatile locale; talibanii au revendicat atacul, relateaza AFP, potrvit agerpres.ro.Citește și: Lansarea de carte a președintelui este sabotata de PSD!…

- „Spune sunt aproape hotarat. (...) Dupa parerea mea, va intinde o capcana PSD-ului. Nu are niciun interes sa fie referendum, pentru ca inseamna USR-PLUS și dușmanul lui Dacian Cioloș. Va intinde o capcana, jur! In așa fel incat PSD sa arate ca se teme de referendum, pentru ca el nu are niciun interes,…

- 17 civili au murit dupa ce un cadavru capcana a explodat în Mali, a anunțat un oficial și o sursa din cadrul forțelor de securitate, la câteva zile dupa un atac similar în Burkina Faso, relateaza AFP.”Marți, într-o comuna din Diankabou (centrul țarii), 17 civili au…

- Cel putin 40 de agenti ai politiei paramilitare au fost ucisi intr-un atentat comis joi in Kashmirul indian, anunta autoritatile regionale, citate de BBC News online.Un vehicul-capcana a explodat la impactul cu un autobuz care transporta agenti de politie. Atentatul a avut loc pe autostrada…

- Deflagratia, provocata probabil cu un vehicul-capcana, a avut loc la punctul vamal Cobanbey / Bab al-Salameh, pe partea siriana a frontierei.Numeroase persoane au fost ranite in urma exploziei, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate siriene.Guvernatorul regiunii turce Kilis,…