- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea…

- Premierul Australiei, Scott Morrison, intentioneaza sa decida recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, din ratiuni electorale, afirma surse citate de postul australian ABC. In acest context, Scott Morrison ar urma sa decida si transferarea sediului ambasadei australiene…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Calin Popescu Tariceanu a facut declarații dure la adresa lui George Maior, care a fost audiat la Comisia de politica externa a Senatului . Șeful Senatului susține ca va cere Ministerului de Externe retragerea acestuia din postul de ambasador la Washington. „Eticheta care se preda tinerilor diplomați…

- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, se va intalni marți in Washington cu reprezentantul Statelor Unite pentru comerț, Robert Lightzhizer, pentru a discuta despre noile prevederi ale Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Purtatorul…

- “Va fi un summit important”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Bahram Ghassemi, potrivit agerpres.ro Ghassemi a precizat ca va anunta data exacta a summitului in curand. Iranul, alaturi de Rusia si de militia siita Hezbollah din Liban, este unul dintre principalii sustinatori…

- Iranul planuieste sa gazduiasca un summit tripartit despre Siria la inceputul lunii septembrie cu presedintii Rusiei si Turciei, a anuntat luni Ministerul de Externe iranian, potrivit dpa. "Va fi un summit important", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Bahram Ghassemi, pentru…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…